Caen las acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

En medio de un clima financiero adverso marcado por la guerra en Medio Oriente protagonizada por Estados Unidos, Israel e Irán, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron bajas de casi 15%.

Por su parte, el riesgo país se ubica en 588 puntos básicos por la caída de hasta 1,9% que mostraban los bonos argentinos en el exterior. En tanto, el dólar oficial subió $20 y operaba a $1385 para la compra y $1435 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Caen las acciones argentinas

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaron pérdidas del 6% este martes, siendo las mayores caídas las registradas en IRSA (-6,3%); Banco Supervielle y BBVA (-5,4%); Corporación América (-5%) y Telecom (-4,9%).

Caen las acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Qué pasa con la cotización del petróleo

Ante la expansión del conflicto en Medio Oriente, el el petróleo Brent avanza 8% y se acerca a los US$85 el barril.

La situación comienza a preocupar en el mercadlo local, ya que el CEO de YPF no descartó una aumento en el precio de los combustibles en caso que se mantenga en ese valor, o incluso apunte a los US$100 como pronostican analistas internacionales.

Al momento se informa que existen 15 millones de barriles trabados en el estrecho de Ormuz y la situación podría complicarse.

Por su parte, el oro muestra un ajuste a la baja de 4% y vale US$5.079 la onza. En tanto, la plata retrocede 10% y se ubica en los US$80 dólares. El S&P 500 cede 2%, mientras que el Dow Jones lo hace 2,2%.