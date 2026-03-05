El exterior de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa.

Luis Caputo confirmó la reactivación de las obras en una de las represas de Santa Cruz, un proyecto con financiamiento chino que se encontraba detenido desde noviembre de 2023. La oficialización del ministro de Economía se produjo tras la firma de una adenda al contrato original que proyecta una extensión de los trabajos por un plazo mínimo de cuatro años.

El foco del reinicio de las actividades estará puesto en la represa Jorge Cepernic (o La Barrancosa), la unidad que presentaba el mayor progreso antes de la interrupción. La medida pudo concretarse luego de que el Gobierno lograra destrabar un desembolso de 150 millones de dólares girado por bancos chinos en enero de 2026, fondos que resultaban esenciales para retomar los trabajos.

Para avanzar, la empresa estatal Enarsa alcanzó un acuerdo con los integrantes de la UTE -la firma china Gezhouba junto a las argentinas Eling e Hidrocuyo- para definir las nuevas condiciones técnicas y económicas de un contrato que supera la década de vigencia. “Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales. Con esta decisión, regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de represa Cepernic”, indicó Caputo en un posteo realizado en Twitter.

El exterior de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa. Foto: X @patagoniarep

Reactivación de una represa en Santa Cruz: el informe de la Secretaría de Energía

La Secretaría de Energía precisó en un informe en el que detalló que finalizar ambas centrales requerirá una inversión total cercana a los 5000 millones de dólares. Desde el área, recordaron que “las represas fueron licitadas en 2013 y debían estar listas en 2023. Sin embargo, las represas de Santa Cruz se originaron en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y su ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto”.

Además, señalaron que se arrastraban incumplimientos contractuales y falta de redeterminación de precios desde 2016, lo que resultó en reclamos de la contratista por más de 700 millones de dólares habiéndose ejecutado hasta el momento solo unos 1800 millones entre ambos proyectos. El titular de Hacienda estimó que las tareas en la represa Cepernic concluirán hacia 2030, momento para el cual se espera que la central aporte 1860 GWh al sistema interconectado. “Cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético”, remarcó Caputo.

Luis "Toto" Caputo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró la concreción de la adenda al considerarla una obra estratégica para el territorio. “Llegar a este punto costó mucho trabajo y muchísimas reuniones, pero finalmente logramos dar el paso”, sostuvo.

En el plano laboral, ya se encuentran 150 operarios en condiciones de retomar las tareas. La proyección es alcanzar unos 1800 trabajadores tras el invierno, una cifra inferior a los 3000 que llegaron a desempeñarse en el pico de la obra. Como parte de la logística de reapertura, la UTE liderada por Gezhouba licitó en octubre de 2025 cerca de 110.000 toneladas de cemento para entrega desde este mes de marzo y comenzó la convocatoria de trabajadores residentes en la provincia, dando cumplimiento a la ley que exige que el 90% del personal sea local. Debido a las condiciones climáticas rigurosas de la zona del río Santa Cruz, se estima que el ritmo de construcción más intenso se sostendrá hasta el mes de mayo.