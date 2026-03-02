Luis Caputo se refirió al futuro de la economía argentina. Foto: Noticias Argentinas

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al futuro de la economía argentina, la inflación y el dólar, los tópicos principales que su gestión intenta solucionar desde el inicio de la misma. En ese sentido, precisó que no habrá una ley de reforma tributaria, pero que sí se irán ajustando diferentes impuestos en relación a la situación fiscal actual.

Asimismo, Caputo hizo referencia a que el país seguirá comprando dólares en tanto esto no comprometa la estabilidad del tipo de cambio, y ratificó el esquema de bandas en el que se mantiene la divisa extranjera respecto del peso.

Luis "Toto" Caputo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

¿De cuánto será la inflación en febrero, según Luis Caputo?

También el ministro de Economía se refirió al Índice de Precios al Consumidor (IPC) -la inflación- que se percibió en el mes de febrero en nuestro país. El economista comentó que la misma estará por debajo del 2,9% que se registró en enero 2026. “La idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés”, aclaró. Y agregó un mensaje esperanzador para la economía argentina: si se mantiene “en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”.

Respecto a la negativa del Poder Ejecutivo de enviar una reforma tributaria, mencionó que, a medida que se consolide el superávit fiscal, el Gobierno avanzará en la reducción de los impuestos que considere más apropiados.

Asimismo, remarcó que la aprobación de la reforma laboral, así como también la Ley de Inocuidad Fiscal, tienen como objetivo la creación formal de empleo y el fortalecimiento del mercado interno, mediante el ahorro de la población.

La situación del dólar y el análisis de Luis Caputo

Caputo estimó que la sociedad civil tiene un resguardo en su conjunto de unos 170.000 millones de dólares, que podrían ser utilizados en créditos para empresas. “Hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI. Buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, comentó.

“Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”, argumentó.

Y prosiguió: “El tipo de cambio flota dentro de las bandas. Nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero de manera inteligente. Teniendo en cuenta la demanda de dinero y la profundidad del mercado”.

Luis Caputo se refirió al tipo de cambio. Foto: REUTERS

Asimismo, confirmó que el cepo cambiario está levantado en un “90%” y que “el Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.

Finalmente, no evitó referirse a la situación de belicosidad que afecta a Medio Oriente y que involucra a países como Estados Unidos, Israel, Irán y la Unión Europea, entre otros: “Es un shock externo fuerte, difícil saber cuánto puede durar, y está afectando la apertura de los mercados y tendrá consecuencias”.

“Me alegro de la decisión del Presidente de estar alineado del lado adecuado”, mencionó Caputo y resaltó que “mejor escudo contra shocks externos es tener los fundamentals en orden”.