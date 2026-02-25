El ministro de Economía habló sobre el rumbo del país de cara al 2026. Foto: Noticias Argentinas

El Ministerio de Economía realizará una nueva operación de financiamiento en el mercado local con la emisión de un bono en dólares, en el marco de la estrategia oficial para afrontar los compromisos de deuda que vencen en julio y suman un total de US$2700 millones. La licitación será observada de cerca por los analistas, ya que funcionará como un test sobre el nivel de confianza de los inversores y la capacidad del Tesoro para renovar sus obligaciones sin recurrir a emisión monetaria.

La propuesta incluye un título denominado en moneda estadounidense, pero pagadero en pesos, con el objetivo de captar fondos de los inversores que buscan cobertura cambiaria. Con esta herramienta, el Gobierno apunta a conseguir los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos y sostener su política de financiamiento en el mercado doméstico.

El resultado de la colocación será clave para medir el apetito de los inversores por instrumentos atados al dólar en un contexto en el que el equipo económico busca consolidar la estabilidad financiera y mantener la estrategia de déficit cero. En las últimas colocaciones, el Tesoro había logrado renovar la mayor parte de los compromisos, aunque con tasas elevadas y plazos más cortos.

El ministro de Economía participó de la reunión de Gabinete de este martes 24 de febrero. Foto: Noticias Argentinas

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el objetivo es continuar extendiendo los vencimientos y reducir la presión sobre el corto plazo. En ese sentido, la utilización de bonos vinculados al tipo de cambio aparece como una alternativa para atraer demanda sin incrementar la emisión de pesos.

El desempeño de la licitación también tendrá impacto en las expectativas del mercado respecto del programa financiero para los próximos meses. Un buen nivel de adhesión permitiría al Gobierno transitar el calendario de pagos con menor tensión, mientras que una respuesta débil obligaría a recalibrar la estrategia de financiamiento.

Una delegación de Economía viajó a Estados Unidos para acelerar con la segunda revisión del acuerdo con el FMI

Encabezada por el viceministro José Luis Daza, una misión del Ministerio de Economía viajó a Estados Unidos para avanzar en la segunda revisión del programa entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El equipo, que arribó a Washington, busca resolver los aspectos técnicos pendientes y acelerar la firma del Staff Level Agreement, que sirve como paso previo para que el directorio del organismo de su visto bueno definitivo.

En esa línea, la delegación tiene como objetivo cerrar el entendimiento a nivel técnico para que el FMI de luz verde y así tratar el expediente argentino. En ese caso, el país accederá a un desembolso de US$1000 millones. La idea es que ese monto se sume a las reservas del Banco Central (BCRA).

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

En concreto, la revisión trata el cumplimiento de las metas acordadas en el programa hasta el cierre de 2025. El Gobierno afirma que cumplió con la mayoría de dichos objetivos, con excepción de la meta de acumulación de reservas internacionales.