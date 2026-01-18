La represa Jorge Cepernic-La Barrancosa. Foto: Ministerio de Energía y Minería.

El gobierno de Santa Cruz confirmó este domingo el ingreso de los fondos del crédito internacional chino destinados a la reactivación de la represa La Barrancosa-Jorge Cepernic.

El desembolso total asciende a 150 millones de dólares, de los cuales 136 millones ya fueron acreditados en el país tras el pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a fines de diciembre.

El interior de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa. Foto: argentina.gob.ar

La noticia marca el fin de una parálisis que comenzó en diciembre de 2023, coincidiendo con la asunción de Javier Milei. Los 14 millones restantes del tramo permanecen en China para el pago directo de maquinaria y usinas que deben ser importadas para la obra.

El ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, calificó el hecho como el paso final para la “puesta en marcha definitiva” del proyecto.

El exterior de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa.

Por su parte, el gobierno de Santa Cruz, detalló: “Se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la UOCRA, un paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores”.

Y agregó al respecto: “Las partes coincidieron en que el proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución”.

Obligatoriedad del 90% de mano de obra local en Santa Cruz

Luego de la confirmación financiera, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con la UTE (integrada por la china Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA.

El objetivo es iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas. Se espera la incorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos.

El exterior de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa. Foto: X @patagoniarep

En Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de mano de obra local. “Quienes hayan trabajado en las represas y tengan domicilio en la provincia tendrán prioridad absoluta”, señaló Álvarez.

La importancia del flujo crediticio de China

El gobernador Claudio Vidal lideró las gestiones en Beijing y contó con el apoyo del Ministerio de Economía nacional para destrabar la adenda financiera.

A pesar del alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con Washington, la necesidad de divisas y la importancia de la obra para el sistema interconectado nacional primaron para mantener el flujo crediticio con los bancos ICBC y Bank of China.

Con los fondos ya disponibles, el gobierno santacruceño busca aprovechar la ventana climática antes del invierno para avanzar en la etapa de hormigonado y montaje electromecánico, buscando recuperar parte del tiempo perdido durante el bienio de inactividad.