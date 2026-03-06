Trámites ARCA Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, implementó recientemente un mecanismo más rápido y directo para que los monotributistas puedan solicitar la revisión de su categoría cuando el sistema realiza una actualización automática. Esta herramienta nació a partir de dudas frecuentes de los contribuyentes que, al ingresar al portal, encontraban un cambio en su encuadre fiscal sin haberlo gestionado personalmente.

¿Hasta cuándo hay tiempo?

Si ARCA modificó tu categoría y considerás que la información usada no es correcta, existe un plazo hasta el 16 de marzo para pedir una revisión mediante la nueva opción digital incorporada en el portal.

Monotributo. Foto: ARCA.

Qué cambió con el nuevo procedimiento

Hasta hace poco, quienes no estaban conformes con la categoría asignada debían presentar un descargo formal mediante “Presentaciones Digitales” dentro de los 15 días hábiles desde la notificación. Ahora, el proceso es distinto y mucho más accesible:

Sin límite de 15 días: ya no existe el plazo estricto posterior a la notificación.

Acceso directo desde el portal: el botón para pedir revisión está disponible en la pantalla principal del régimen simplificado.

Evaluación interna automática: el organismo realiza un nuevo análisis sin necesidad de enviar un escrito.

Este cambio apunta a reducir burocracia y evitar demoras en los reclamos.

Monotributo Foto: Foto generada con IA

¿Por qué ARCA cambia la categoría automáticamente?

El sistema ejecuta una actualización de oficio cuando detecta que el contribuyente no hizo la recategorización en los meses estipulados (febrero y agosto) o cuando los datos declarados no coinciden con los movimientos reales.

Para esta verificación, ARCA analiza:

movimientos bancarios,

consumos con tarjetas,

acreditaciones en cuentas,

gastos relevantes.

Si estos superan el tope máximo anual de la categoría vigente, se genera una notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Cómo actualizar tu categoría en ARCA (paso a paso)

Mantener los datos al día es fundamental. Para realizar el trámite manual, se deben analizar los ingresos de los últimos 12 meses y seguir estos pasos desde el Portal Monotributo:

1. Ingreso al sistema

Entrá al portal oficial y seleccioná “Ingresar al Portal con Clave Fiscal”. Ingresá tu CUIT y contraseña.

2. Revisión de categoría actual

El sistema mostrará tu categoría vigente y los parámetros correspondientes.

3. Carga de ingresos

Ingresá los montos facturados en los últimos 12 meses. Si hubo variaciones, este es el momento de actualizarlos.

4. Confirmación de datos adicionales

Si tenés local comercial, deberás informar superficie, energía consumida u otros parámetros.

5. Validación final

Verificá la categoría sugerida por el sistema y confirmá si es correcta.

6. Finalización del trámite

Al confirmar, el sistema cerrará el proceso y tomará el nuevo encuadre.

Por qué es importante mantener tu categoría al día

Actualizártela evita sanciones, intereses y recategorizaciones de oficio que pueden generar deudas inesperadas. También garantiza que tu aporte mensual sea acorde a tu actividad real.