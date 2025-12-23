Crisis textil: una importante empresa cerró toda una línea de producción y dejó sin trabajo a más de 60 empleados

La caída del consumo y la apertura de importaciones golpean a la industria textil. La empresa ya debió reestructurarse en el marco de un proceso que también afectó a plantas en otras provincias.

TN&Platex cierra parte de su producción en La Rioja. Foto: X/@gustavovaldesok

Producto de las fluctuaciones económicas y de las dificultades que atraviesa el país, la industria textil atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. En este contexto, más de 60 trabajadores se quedaron sin empleo tras el cierre de una línea completa de producción en la planta que la empresa TN&Platex tiene en la provincia de La Rioja.

La combinación de una fuerte caída del consumo interno y la apertura de las importaciones también generó un combo complejo que golpea de lleno al sector.

TN&Platex en La Rioja. Foto: X/@mintrabajo_lr

La importante empresa textil que cerró y dejó sin trabajo a más de 60 empleados

La empresa es una de las más importantes en el rubro textil de la Argentina y se vio obligada a confirmar el cierre de su línea de confección de ropa deportiva en esa sede. Esta decisión implicó el despido de 50 empleados y la no renovación de 12 contratos temporales.

Según confirmó la firma, la planta de La Rioja continuará operando únicamente con las áreas de hilandería y tejeduría, lo que deja de lado la etapa de confección de indumentaria. TN&Platex producía en La Rioja tanto para marcas propias, como DFAC y Xpirit, como para terceros, lo que le permitía cubrir distintos segmentos del mercado nacional.

Pero desde la empresa mencionar que la decisión forma parte de un proceso de “reestructuración” o “adecuación operativa” con el fin de “ajustar la oferta a la demanda actual” y hacer frente a los “desafíos del sector”. A todo esto, el escenario macroeconómico resulta determinante: la caída del poder adquisitivo de los salarios redujo de forma notable el consumo de bienes no esenciales, como lo es la indumentaria.

Además, la apertura de las importaciones también mermó la capacidad competitiva de ciertas empresas, muchas de ellas que no pueden hacer frente a los altos costos que tienen y una entrada de productos del exterior mucho más económicos.

TN&Platex de La Rioja. Foto: X/@VHMok

Este no es un caso aislado para esta empresa: meses atrás realizó un ajuste similar en su planta de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Se debieron recortar las líneas de ropa deportiva y ropa interior, lo que implicó la desvinculación de unos 20 trabajadores y la reubicación de otros 30.

En paralelo, TN&Platex decidió cerrar su hilandería en Catamarca y trasladar parte de la maquinaria a otras provincias.

“El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Tucumán, La Rioja y Catamarca, además de oficinas en Vicente López. Estamos reorganizando líneas productivas para lograr mayor eficiencia”, señalaron desde la compañía.

A los despidos en TN&Platex se suman otros cierres recientes en el sector. Las empresas Luxo y Vulcalar bajaron sus persianas, dejando un saldo de 168 trabajadores despedidos.