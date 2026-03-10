Local cerrado. Foto: Freepik

Durante los dos primeros meses de 2026, la Ciudad de Buenos Aires experimentó un notable incremento en el número de locales comerciales sin actividad. Según un relevamiento elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante enero y febrero de 2026 se contabilizaron 284 inmuebles en venta, alquiler o cerrados en los principales corredores comerciales, lo que refleja un aumento del 38,5% en comparación con el mismo bimestre del año 2025.

Al comparar esta cifra con el último informe correspondiente al cierre de 2025, el crecimiento es aún más marcado: la cantidad de locales sin actividad subió un 43,4%, pasando de 198 a 284 unidades en solo dos meses. En este marco, el estudio de la CAC detalla cuáles son las arterias con mayor cantidad de persianas bajas.

Las avenidas con más locales comerciales en CABA

Avenida Corrientes: 68

Avenida Rivadavia: 63

Avenida Santa Fe: 58

Peatonal Florida: 22

Avenida Córdoba: 15.

Sin embargo, al observar la variación porcentual entre los meses de noviembre-diciembre y el bimestre enero-febrero, se destacan saltos significativos en zonas específicas. Los incrementos más elevados se produjeron en la avenida Cabildo, con una suba del 177,8% y en la avenida Avellaneda, con un crecimiento del 160% en la vacancia.

El informe también destacó una tendencia creciente en la oferta de propiedades: los locales en alquiler aumentaron un 158,8% interanual. Por el contrario, la oferta de locales en venta mostró una dinámica distinta, con una suba del 12,5% interanual pero una caída del 25% respecto al período anterior.

Esta situación es una consecuencia directa del contexto económico actual, caracterizado por una merma en el consumo minorista y un incremento en los gastos de funcionamiento. De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme registraron una caída interanual del 5,6% en febrero.

Si bien se observó una mejora mensual del 2,6% respecto a enero impulsada parcialmente por el inicio del ciclo lectivo, el balance del primer bimestre arroja una caída acumulada del 5,2% frente a 2025. Los sectores más afectados incluyen bazar, decoración, textiles y alimentos, mientras que el único rubro con un desempeño positivo, aunque leve, fue el de farmacias (+0,3%).