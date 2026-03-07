El excanciller de Uruguay se sumó al Ministerio de Economía de Argentina. Foto: Búsqueda

Luis Caputo, oficializó la llegada del economista uruguayo Ernesto Talvi a su equipo de trabajo. El anuncio fue realizado este sábado 7 de marzo a través de sus redes sociales y marca una nueva etapa en la conformación del gabinete económico sumando a un técnico de trayectoria académica e internacional para apuntalar el actual programa de estabilización que tiene en mente el Ministerio de Economía de la Nación.

Trayectoria y perfil: quién es Ernesto Talvi, el economista que se sumó al equipo de Caputo

Ernesto Talvi, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, cuenta con experiencia en el análisis de mercados emergentes y programas de desinflación. En su país natal, se desempeñó como canciller y senador, además de haber sido candidato presidencial por el Partido Colorado. Previo a su paso por la política, dirigió durante dos décadas el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y trabajó como asesor en el Banco Central de Uruguay.

Ernesto Talvi cuando era canciller de Uruguay. Reuters.

Respecto a su incorporación, Caputo utilizó su cuenta oficial de Twitter y dijo: “Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico”.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó las expectativas que genera el ingreso del especialista: “Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”.

El contexto del equipo económico

La llegada de Talvi se produjo en un momento de ajustes internos en el Ministerio de Economía. Su conocimiento en política fiscal y macroeconomía se integran a un staff que ya cuenta con la presencia de José Luis Daza. Según fuentes del sector, su ingreso aportará una perspectiva técnica focalizada en la inserción internacional de Argentina y la modernización de su esquema comercial.

El viceministro José Luis Daza también celebró la noticia definiendo al uruguayo como un “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”. El presidente Javier Milei celebró la decisión compartiendo el anuncio con su habitual sigla “TMAP. ¡VLLC!”.

Con esta incorporación, el Ministerio de Economía reforzó su alineación con el objetivo de consolidar el sendero de desinflación y la estabilidad de las variables macroeconómicas iniciada a finales de 2023.