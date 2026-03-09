Paisajes extraterrestres en Argentina. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Argentina es un país lleno de paisajes de ensueño. Desde las imponentes Cataratas del Iguazú hasta el majestuoso Glaciar Perito Moreno, el territorio ofrece una enorme diversidad de colores, climas y escenarios naturales que sorprenden a viajeros de todo el mundo.

Pero más allá de estos grandes íconos turísticos, también existen rincones menos conocidos que parecen, literalmente, sacados de otro planeta. Desde el norte hasta el sur del país, estos paisajes sorprenden por sus formaciones geológicas, sus colores intensos y su apariencia casi extraterrestre. Aunque no reciben la misma cantidad de visitantes que los destinos más famosos, vale la pena descubrirlos y dejarse maravillar por su inmensidad.

Campo de Piedra Pómez: un desierto lunar en Catamarca

Ubicado en la Puna catamarqueña, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el Campo de Piedra Pómez es uno de los paisajes más sorprendentes del norte argentino. Este extenso desierto blanco está formado por enormes bloques de piedra pómez, una roca volcánica muy liviana que fue moldeada durante miles de años por el viento.

El resultado es un escenario de formas irregulares y tonos claros que recuerda a la superficie de la Luna, lo que le da un aspecto único y casi irreal. Se encuentra dentro del Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez, en la provincia de Catamarca, y es un destino ideal para quienes buscan paisajes distintos y poco intervenidos por el turismo masivo.

Campo de Piedra Pomez. Foto redes sociales.

Salinas Grandes: el deslumbrante salar que parece de otro mundo

Entre las provincias de Jujuy y Salta se extiende uno de los salares más impresionantes de Sudamérica: las Salinas Grandes. Con una superficie blanca que parece infinita, este lugar sorprende por su paisaje brillante y por el intenso contraste con el cielo azul del altiplano.

La sal se extrae de manera artesanal y forma curiosas piletas y figuras geométricas que cambian según la temporada. Cuando el suelo se cubre de una fina capa de agua, el salar se transforma en un enorme espejo natural que refleja el cielo, creando una postal que parece sacada de otro planeta.

Salinas Grandes, Salta. Foto: X

Bosque Petrificado: un viaje al pasado en Chubut

En el sur del país, en la provincia de Chubut, se encuentra el sorprendente Bosque Petrificado Sarmiento. Este sitio conserva restos de árboles gigantes que vivieron hace millones de años y que, con el paso del tiempo, se transformaron en piedra mediante un proceso natural de fosilización.

Los troncos petrificados, algunos de más de 30 metros de largo, descansan sobre un paisaje árido y ventoso que refuerza la sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo. Recorrer este espacio es como hacer un viaje al pasado y descubrir cómo era la Patagonia en épocas remotas.

Bosque Petrificado, Chubut. Foto: chubutpatagonia.gob.ar

Estos tres destinos poseen una mística especial que, literalmente, parecen transportar a otro planeta. Gracias a sus colores, su inmensidad y sus paisajes imponentes, vale la pena recorrerlos y dejarse sorprender por rincones que, aunque se encuentran en Argentina, parecen sacados de otro mundo.