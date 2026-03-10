El presidente disertó en la inauguración del evento en Nueva York. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei realizó la apertura de “Argentina Week”, el evento llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de atraer inversiones al país. El presidente estuvo acompañado de funcionarios del Gobierno y gobernadores aliados y empresarios de distintos sectores reaccionaron al discurso, que estuvo atravesado por la hoja de ruta de Argentina a nivel económico y la crítica sostenida a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

“Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, dijo Milei en uno de los pasajes de su alocución. En este marco, Infobae reveló la charla que tuvo con empresarios en Estados Unidos posterior al discurso del jefe de Estado argentino: algunos lo escucharon por primera vez y otros ya lo habían presenciado.

“A los americanos nos gusta que se hable directo: si algo cuesta 10 y se vende por 50, está mal. Y el Presidente lo dice. Yo lo aplaudo por eso”, dijo un alto ejecutivo de una multinacional ligada al rubro energético. “No conozco del todo a lo mencionados, pero me gusta el énfasis y las cosas claras”, agregó.

El discurso del presidente duró poco más de 40 minutos. Foto: Prensa Gobierno

Por otra parte, otro empresario, pero del rubro tecnológico, dijo que lo que escuchó fue “Javier siendo Javier, está bien lo que dice porque lo piensa”, aunque advirtió: “Es el estilo del Presidente y a los empresarios no nos gusta que se nos señale. Nombra a dos pero es una manera de hablarnos a todos, de decir que hay que adaptarse, que los tiempos cambiaron. Mucho empresario grande se acostumbró a hacer las cosas de una forma y no quieren cambiar. Y Milei dice que las cosas cambiaron”.

Uno de los asistentes cuestionó la fuerte crítica del presidente a los empresarios industriales y consideró que lo expuesto en el Congreso había sido suficiente. “Acá la gente vino a entender la cambios, a ver cuánta confianza despierta Argentina. No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”, soltó.

En paralelo, el presidente de una entidad financiera sostuvo: “Es fuerte. Está el tema de las formas. No me gustan los insultos. Eso no quiere decir que no tenga razón en parte de lo que dice. Igual, creo que es con los empresarios adentro. Acá somos un montón, apoyando”.

En paralelo, otro empresario dijo que “el marco conceptual es consistente y está bueno, me gusta escucharlo decir estas cosas”. Y agregó: “Los pilares, la competencia. Lo mismo lo que viene para adelante, las reformas que mandará al Congreso. Eso quiere escuchar la gente que está acá. Lo otro, los nombres, es una anécdota”.

“Occidente está en peligro”: Milei respaldó a EEUU e Israel en la Gala del J100, el evento que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía

En el marco de la Gala Anual J100 organizada por el periódico The Algemeiner en Nueva York en la noche del lunes 9 de marzo, Javier Milei participó como orador principal aprovechando el escenario para ratificar su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel. Durante su discurso, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de que las naciones occidentales adopten una posición firme frente a los conflictos globales, en especial respecto a la crisis en Medio Oriente.

Al referirse a la situación regional, Milei no evitó la confrontación discursiva: calificó como “cobardía” y “cálculo político” la actitud de gran parte de la comunidad internacional tras los ataques del 7 de octubre de 2023. En este sentido, sostuvo que el respaldo a Israel y Estados Unidos en el conflicto actual no responde a una conveniencia táctica, sino a una cuestión de principios: “No hay prurito alguno en hacerlo”.

El eje central de su discurso giró en torno a lo que definió como “la moral como política de Estado”, una bajada de línea que utilizó como bandera de La Libertad Avanza de cara a 2025 en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que según él, consiste en tres pasos para el ejercicio del poder: la moral, la eficiencia económica y la utilidad política. Según el mandatario, la “política tradicional” operó históricamente de forma inversa priorizando la conveniencia electoral sobre la rectitud moral, lo que, a su juicio, llevó “a la ruina” a diversos países, incluida Argentina en el pasado.

Finalmente, el presidente cerró su intervención con una advertencia sobre el estado de la civilización occidental. Ante un auditorio compuesto por referentes de la política y el mundo financiero, Milei afirmó que Occidente está “en peligro” y llamó a proteger el legado de respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. “No podemos fallarle a este mandato”, concluyó.