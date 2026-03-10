Andrés Repetto y el análisis de la guerra en Medio Oriente. Foto: Captura de video.

Este martes 10 de marzo se cumplen 11 días del inicio de la guerra en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel, Irán y a otros países de la región de Oriente Medio, el mar Mediterráneo y Europa.

Bajo esta premisa, Andrés Repetto, hizo un raconto de los hechos más destacados del conflicto bélico, donde el factor económico comienza a marcar la tónica de los sucesos y a delimitar los combates en la región.

Parte de la guerra en Medio Oriente, jornada 11. El análisis de Andrés Repetto. Video: Canal 26.

“La guerra está finalizando, pero podemos pegar más duro”

Una de las frases con las que comenzó su análisis fue la de que “la guerra está finalizando, pero podemos pegar más duro”, en clara referencia a los dichos del presidente estadounidense Donald Trump de que los iraníes ya no tendrían defensas suficientes para hacerle frente al conflicto, pero que a su vez se refiere a lo manifestado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en donde advirtió que mantendrá su nación los ataques contra la República Islámica.

“Estados Unidos está diciendo ‘la situación ya está casi finalizada, está casi terminada’, pero al mismo tiempo se sabe que puede llegar incluso a haber operaciones por tierra con el tema de buscar el uranio enriquecido. Por lo menos es lo que están especulando algunos medios a nivel internacional y eso sucede”, explicó Repetto.

“Algunos expertos militares dicen que podría ser hasta incluso una situación suicida para los militares que busquen eso. Y yo te diría, ¿por qué entonces se rompió si lo que están buscando eventualmente, y lo mantenemos en potencial, es el uranio enriquecido, que es una de las condiciones necesarias, pero no la única para tener una bomba por parte de Irán?“, consideró.

“¿Por qué no se quedaron con el acuerdo del año 2015 cuando Irán le había dado todo su uranio enriquecido a los rusos en un acuerdo que el presidente Obama, Europa, China y Rusia habían hecho en ese momento, que después fue roto por Donald Trump en el 2018?“, se preguntó el periodista en diálogo con Canal 26.

¿Crisis económica?: el impacto de la guerra en Medio Oriente

“Los precios del mercado que van y vienen”, dijo Repetto tras la jornada de este lunes en donde las bolsas de valores de distintas partes del mundo acusaron el golpe que significa que Irán intente bloquear el estrecho de Ormuz, la zona por donde se comercializa el 20% del petróleo mundial, además de una dotación muy importante de gas natural licuado, y el barril del crudo superó la barrera de los 100 dólares ampliamente, algo que no se registraba desde abril del 2022.

Irán cierra el estrecho de Ormuz e impide el paso de barcos petroleros. Foto: REUTERS

Y respecto de este mencionado estrecho de Ormuz, es donde se hace alusión al posicionamiento de Trump: “El presidente estadounidense dice: ‘Si hay que mandar a los petroleros custodiados por la Armada de Estados Unidos, los mandaremos’”.

“Donald Trump ha roto moldes”

Repetto definió así al accionar del presidente de Estados Unidos desde que comenzó su segundo mandato al frente de la Casa Blanca en enero del 2025. “Pocos hombres en la historia quizás han tenido tanto poder y quizás han jugado tanto con él. Me parece que esta es la característica de un presidente que ha roto moldes”, manifestó el especialista.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Y agregó: “No digo que sea negativo, ha roto los moldes de absolutamente todo y si hay alguien que sabe que sus declaraciones generan terremotos constantes, es hoy el comandante en jefe de los Estados Unidos en esta guerra totalmente impredecible”.

La implicancia de Francia en el conflicto en Medio Oriente

En la jornada de este lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío de ocho fragatas y un portaaviones, además de otros elementos bélicos, a la región del Mediterráneo oriental, a raíz de lo que fueron los ataques a la base militar británica en Chipre, la Royal Army Force Akrotiri, por parte de Irán, un embiste que pone en jaque las defensas e intereses europeos en la región.

“Francia también se ha sumado a esta iniciativa, es decir, que circule el petróleo. ‘Vamos a mandar allí barcos para que los petroleros puedan circular’“, cita Repetto analizando el accionar de Macron.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: Reuters/Christian Hartmann.

Y la contrapartida es el posicionamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán que anunció el bloqueo del estrecho de Ormuz y su sentencia, tal como la describe Repetto de que “no va a salir ni una sola gota de petróleo por el estrecho de Ormuz”, según los iraníes.

Netanyahu desafía al régimen iraní

“Hoy el premier israelí (Benjamín Netanyahu) dijo ‘le estamos rompiendo todos los huesos al régimen, pero esto todavía no terminó’“, comentó Repetto de las declaraciones del primer ministro de la nación judía.

En un mensaje público, el jefe del Ejecutivo israelí sostuvo que el futuro del país asiático depende de su propio pueblo y planteó que la población iraní debe liberarse “del yugo de la tiranía”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron luego de la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida al comienzo de la ofensiva militar en Teherán. Según el mandatario israelí, el objetivo estratégico de las operaciones es debilitar la estructura política y militar del régimen iraní.

Todo esto evidencia un conflicto en crecimiento minuto a minuto, que mantiene en vilo al mundo y el devenir de los acontecimientos, seguramente, no sea algo positivo para nadie.