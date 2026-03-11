Emblemática empresa láctea tiene a 700 empleados en riesgo. Foto: Google Maps

Lácteos Verónica enfrenta un fuerte conflicto laboral luego de que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA)denuncie un proceso de ajuste en la empresa, el cual incluye suspensión de empleados y reducción de la jornada laboral, situación que el gremio define como “despidos encubiertos”.

Este contexto adverso afecta a más de 700 trabajadores de las plantas que la firma posee en Santa Fe y Buenos Aires, donde actualmente la producción se encuentra paralizada debido a una caída de la producción por falta de materia prima.

Fábrica de lácteos Verónica. Foto: Radio UNR.

Lácteos Verónica: ¿cuál es su situación y qué reclama ATILRA?

Mediante una nota, la empresa láctea con más de 100 años de historia le comunicó a sus empleados la necesidad de reconfigurar la jornada laboral. Al fundamentar esta decisión, expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto, y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”. La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive.

Ante este panorama, ATILRA presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo. En la presentación, el sindicato precisó que Lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

Lácteos Verónica. Foto: Google Maps

“Estos meses sólo hicieron depósitos parciales por un total de 58.000 pesos”, señalaron desde el gremio. Además, la tensión se trasladó a las calles: el lunes, trabajadores realizaron una protesta frente al centro de distribución ubicado en Boulogne, en el norte del conurbano bonaerense.

Pese a la situación actual, desde ATILRA sostienen que durante 2025 la firma registraba niveles de producción normales y balances considerados satisfactorios, por lo que creen que la crisis podría estar vinculada a decisiones internas.

El ocaso de un emblema del sector: cómo una empresa láctea con más de 100 años de historia llegó a una situación tan crítica

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

El conflicto también tiene lugar en un contexto complicado para la industria láctea argentina. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2025 el consumo de leche cayó un 3,4%, mientras que las ventas de quesos se redujeron un 30% y las de yogures un 52% respecto a 2024.