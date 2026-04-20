Cuáles son las proyecciones de inflación para el mes de abril, según distintas consultoras:

Inflación en supermercados. Foto: NA

Las consultoras detectaron un dato menor de inflación en precios de alimentos y bebidas en el mes de abril tras el 3,4% de aumento detectado en marzo. El Gobierno está expectante y sostiene que la inflación de abril cortará la secuencia de subas iniciada en julio de 2025 y sostenida durante 9 meses.

Distintas consultoras relevaron la evolución de los precios en supermercados y cadenas comerciales y observaron que, aunque en la segunda semana de abril hubo una suba del 0,5% que compensó la caída del 0,4% registrada la semana previa, la tendencia general no se modificó.

Pesos argentinos y dólares estadounidenses

Los datos de la inflación de abril

La consultora LCG afirma que el promedio mensual de inflación de las últimas cuatro semanas sigue desacelerándose, con una baja de 0,4 puntos porcentuales que lo ubica en 1,2%, lo que indica que los precios continúan aumentando, pero a un ritmo cada vez menor.

Los principales rubros que percibieron la inflación son el de Carnes con un 1,5% y el de Productos lácteos y huevos con 0,6%. “La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 p.p., ubicándose en 1,2%. Continúa la desaceleración promedio desde el pico de fines de febrero”, afirma el informe.

En este sentido, el rubro de Alimentos y bebidas representó la razón principal de aceleración de la inflación hasta marzo ya que acumula una suba de 11,8% en lo que va del año, solo superado por Educación con un 14,1% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 14%.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Qué dicen otras consultoras

Analytica registró una suba semanal del 0,2% en alimentos y bebidas para la tercera semana de abril, lo que representó un promedio del 1,4% en las últimas cuatro semanas. Sin embargo, proyectan que el índice general registrará una suba mensual del 2,9% durante el mes con una desaceleración de 0,5 p.p. respecto a marzo.

En este sentido, los datos regionales arrojaron las subas del 0,1% en precios en el NOA y Cuyo, mientras que la Patagonia representó una suba del 0,3%. Por eso mismo, la consultora remarcó un aumento del 2,6% en pescados y mariscos en el promedio de cuatro semanas y un 2,3% de suba en azúcar, dulces, chocolates, etc.

El consumo en Argentina. Foto: NA

EconViews demostró una suba del 0,2% en la inflación de la segunda semana de abril para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Mientras que el rubro de verdulería sumó un 0,8% más, la carne bajó un 0,7%. El acumulado de las últimas cuatro semanas cayó al 1,6%, lo que consolida la idea de una desaceleración en comparación con los meses anteriores.

Por su parte, Eco Go realizó un relevamiento que arrojó una variación seamanal de alimentos de un 0,3% y proyectó una suba de precios minoristas de alimentos en 2,3%. Eco Go afirmó que “abril continúa marcado por la desaceleración en alimentos, lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros”.

Las estimaciones de Analytica, Eco Go, EconViews y LCG coinciden en señalar que la inflación de alimentos y bebidas mantuvo una tendencia a la baja durante la primera mitad de abril, con incrementos semanales que no superaron el 0,5%. En este contexto, las consultoras proyectan un promedio mensual de entre 2,3% y 2,9%.

Qué proyecta el ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación se desacelerará a partir de abril y afirmó: “No puedo estar más optimista. Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas”.

Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

Caputo brindó las declaraciones un día antes de la publicación del dato mensual del INDEC, el cual, según el ministro, dará por encima de los meses previos producto del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles.

“Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas. Me puedo equivocar, pero es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar”, enfatizó.

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el titular de la cartera económica señaló que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”.