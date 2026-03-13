Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Mediante distintos mecanismos, el ministro de economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, intentan cumplir el pedido del presidente Javier Milei de que la mayor entrada de dólares no se vaya a la inflación.

En ese contexto, en la licitación de esta semana el Tesoro decidió un rollover superior al 100%, lo cual quiere decir que tomó más pesos de los que necesitaba para cubrir el vencimiento. De esta forma, quitó liquidez en el mercado, compensando la emisión del BCRA que utiliza para la compra diaria de dólares.

El Tesoro necesitaba $9,6 billones y tomó $10,4 billones con un rollover de 108%. “Este resultado reafirma la tendencia observada durante el año, donde el Tesoro actúa como un mecanismo de absorción de la liquidez inyectada por el Banco Central mediante la compra de reservas”, precisaron desde Puente Bursátil.

De esta manera, el registro de la licitación previa por ahora debe leerse como un evento puntual que no señalizó un cambio en la estrategia contractiva de fondo, con un rollover en lo que va del año que también se ubica en 108% acumulado.

Así, el equipo económico, con Caputo y Bausili a la cabeza, evita que queden más pesos en la calle que puedan presionar contra los precios y la cotización del dólar.

Inflación de febrero: los registros que más subieron

Este jueves, el INDEC informó que la inflación de febrero 2026 fue de 2,9%. En tanto, la división que registró el mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 6,8%. Principalmente, la suba se explicó por los ajustes en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, junto con cambios en los esquemas de segmentación de subsidios para los usuarios.

En segundo lugar, se ubicó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 3,3%. Esta división fue, además, la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual del índice a nivel regional, impulsada sobre todo por el aumento en carnes y derivados.

La excepción se registró en la Patagonia, donde la mayor incidencia en la inflación mensual provino de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En contraste, las divisiones que mostraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron: bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), y prendas de vestir y calzado, que no registró cambios (0,0%).

Por categorías, los precios regulados lideraron las subas con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3,1%, mientras que los estacionales registraron una caída de 1,3%.