Los argentinos prefieren guardar sus dólares afuera del banco. La creencia que circula entre la mayoría de familias, políticos, ahorristas e inversores se ve respaldada por una presentación oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la que se indica que Argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de divisas estadounidenses fuera del circuito legal.

El fenómeno es visto con preocupación por parte de la clase política desde hace varios años. Un mayor volumen de divisas por fuera del circuito legal causa dolores de cabeza en cada uno de los funcionarios que se sucedieron al mando del Ministerio de Economía.

Esta es la razón por la cual el Gobierno Nacional promociona leyes como la de Inocencia Fiscal, con el objetivo de que los argentinos saquen sus billetes verdes del colchón y ayuden a reactivar la rueda económica durante el año.

Según los datos presentados por Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, Argentina se lleva la medalla de plata en cuanto a moneda extranjera fuera del sistema financiero. La presea de oro tiene dueño y habla en eslavo: Rusia alcanza los 400 mil millones de dólares fuera de registro.

En el gráfico presentado se puede apreciar que la suma argentina alcanza aproximadamente USD250.000 millones, un monto que supera a potencias económicas como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Así lo hizo saber Werning en el Kick Off Anual Inviu, el 5 de marzo de 2026. Allí, destacó que el particular comportamiento de la economía argentina nos coloca en un escenario especial dentro del panorama global. Su pronunciación está basada en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Otra cuestión que llamó la atención fue que la cifra compartida por el funcionario del organismo económico superaría la que Luis Caputo, ministro de Economía, tenía en mente. Es que “Toto” había asegurado que los dólares fuera del sistema ascendían a 170.000 millones.

Dólares en el colchón, el gran problema de los ministros de economía

Mito, creencia o costumbre, la figura de un colchón lleno de dólares se repite a lo largo de los años y a lo ancho del país. La decisión de los ahorristas argentinos de mantener “en negro” sus ahorros responde a distintos factores. Uno de los más destacados es la persistencia en la memoria de los argentinos lo ocurrido durante el 2001, popularmente conocido como “corralito”.

Pero más allá de eso, también hubo barreras formales que dificultaban el acceso al mercado de divisas. El cepo cambiario, levantado el 14 de abril de 2025, aportó una cuota importante de compradores que se inclinaban por el mercado ilegal.

En este sentido, el Gobierno impulsó durante las sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, a los fines de darle garantías a los contribuyentes de que, si sacan los dólares del colchón, no van a ser perseguidos ante un eventual cambio de gestión.

“Esta ley es un cambio paradigmático y necesito que incorporen esto en sus cabecitas. Está perfectamente estructurada esta ley desde el punto de vista legal. El que lleva su plata a un banco o a una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado (...)”, afirmó el ministro de Economía durante su participación en el 7.º Foro de Inversiones & Negocios, que se desarrolló en Mendoza.