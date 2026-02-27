Créditos para jubilados de ANSES:

Jubilados de ANSES Foto: IA

Hace tiempo que la ANSES detuvo su línea de créditos dirigida a jubilados y pensionados, por lo que las personas de la tercera edad acuden a otras alternativas para financiarse. Distintos bancos tienen propuestas pensadas para ellos, que se mantienen vigentes.

Tres entidades bancarias tienen líneas de crédito que son utilizadas por jubilados, con la buena noticia de que las gestiones pueden comenzar de forma online.

Adulto mayor, ANSES, jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

En cada uno de los bancos, existe la opción de gestionar el trámite de manera online o presencial, en alguna de las sucursales de la entidad.

Cabe recordar que los jubilados recibieron un aumento para marzo 2026, que corresponde al 2,88%. De esta manera, el pago mínimo subirá a $369.600,88, además de que hay que sumar el bono de $70.000. El total que recibirán es del $439.600,88.

Las jubilaciones y pensiones mínimas cobran un refuerzo en diciembre. Foto: ANSES

Créditos para jubilados y pensionados de ANSES

Banco Provincia

Monto máximo : $50.000.000.

Plazo de devolución : hasta 48 meses.

Gastos de otorgamiento : no.

Límite : 35% de los ingresos netos.

Sistema de pago : amortización francés con débito en cuenta.

Requisito: cobrar los haberes en el Banco Provincia.

Se puede utilizar un simulador en el sitio del Banco Provincia antes de avanzar con la gestión.

Banco Nación

Monto máximo : $50.000.000.

Monto mínimo : $100.000.

Plazo de devolución : hasta 72 meses.

Gastos de otorgamiento : no.

Límite : 35% de los ingresos netos.

Sistema de pago : amortización francés con débito en cuenta, a excepción del aplicativo e@descuentos.

Requisito: cobrar los haberes en el Banco Nación.

Banco Ciudad

Monto máximo : $40.000.000.

Plazo de devolución : hasta 72 meses.

Límite : atado a la evaluación crediticia previa.

Sistema de pago : cuotas fijas mensuales.

Requisito: cobrar los haberes en el Banco Ciudad.

Calendario de pago de ANSES: cuándo cobran los jubilados en marzo 2026

Jubilados que cobran la mínima

9 de marzo: DNI terminados en 0.

10 de marzo: DNI terminados en 1.

11 de marzo: DNI terminados en 2.

12 de marzo: DNI terminados en 3.

13 de marzo: DNI terminados en 4.

16 de marzo: DNI terminados en 5.

17 de marzo: DNI terminados en 6.

18 de marzo: DNI terminados en 7.

19 de marzo: DNI terminados en 8.

20 de marzo: DNI terminados en 9.

Jubilados que cobran más de la mínima