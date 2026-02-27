Créditos para jubilados de ANSES: tres opciones de préstamos personales dirigidas a la tercera edad en 2026
Los adultos mayores cuentan con opciones para financiarse a través de entidades bancarias. Todos los detalles, en la nota.
Hace tiempo que la ANSES detuvo su línea de créditos dirigida a jubilados y pensionados, por lo que las personas de la tercera edad acuden a otras alternativas para financiarse. Distintos bancos tienen propuestas pensadas para ellos, que se mantienen vigentes.
Tres entidades bancarias tienen líneas de crédito que son utilizadas por jubilados, con la buena noticia de que las gestiones pueden comenzar de forma online.
En cada uno de los bancos, existe la opción de gestionar el trámite de manera online o presencial, en alguna de las sucursales de la entidad.
Cabe recordar que los jubilados recibieron un aumento para marzo 2026, que corresponde al 2,88%. De esta manera, el pago mínimo subirá a $369.600,88, además de que hay que sumar el bono de $70.000. El total que recibirán es del $439.600,88.
Créditos para jubilados y pensionados de ANSES
Banco Provincia
- Monto máximo: $50.000.000.
- Plazo de devolución: hasta 48 meses.
- Gastos de otorgamiento: no.
- Límite: 35% de los ingresos netos.
- Sistema de pago: amortización francés con débito en cuenta.
- Requisito: cobrar los haberes en el Banco Provincia.
Se puede utilizar un simulador en el sitio del Banco Provincia antes de avanzar con la gestión.
Banco Nación
- Monto máximo: $50.000.000.
- Monto mínimo: $100.000.
- Plazo de devolución: hasta 72 meses.
- Gastos de otorgamiento: no.
- Límite: 35% de los ingresos netos.
- Sistema de pago: amortización francés con débito en cuenta, a excepción del aplicativo e@descuentos.
- Requisito: cobrar los haberes en el Banco Nación.
Banco Ciudad
- Monto máximo: $40.000.000.
- Plazo de devolución: hasta 72 meses.
- Límite: atado a la evaluación crediticia previa.
- Sistema de pago: cuotas fijas mensuales.
- Requisito: cobrar los haberes en el Banco Ciudad.
Calendario de pago de ANSES: cuándo cobran los jubilados en marzo 2026
Jubilados que cobran la mínima
- 9 de marzo: DNI terminados en 0.
- 10 de marzo: DNI terminados en 1.
- 11 de marzo: DNI terminados en 2.
- 12 de marzo: DNI terminados en 3.
- 13 de marzo: DNI terminados en 4.
- 16 de marzo: DNI terminados en 5.
- 17 de marzo: DNI terminados en 6.
- 18 de marzo: DNI terminados en 7.
- 19 de marzo: DNI terminados en 8.
- 20 de marzo: DNI terminados en 9.
Jubilados que cobran más de la mínima
- Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.