ANSES Foto: Foto generada con IA

La Asignación Universal por Hijo (AUH) volverá a actualizarse en abril de 2026, y miles de familias ya esperan saber cuánto van a cobrar, cuánto retiene ANSES, qué pasa con la Tarjeta Alimentar y qué cambios se incorporan este mes. El incremento se activa gracias a la movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja la inflación de dos meses atrás, tal como rige desde el Decreto 274/2024.

A continuación, te contamos todos los montos confirmados, los nuevos valores zona desfavorable, los pagos directos y los complementos para familias con niños pequeños.

¿De cuánto es el aumento de la AUH en abril?

El IPC de febrero registró un 2,9% de inflación, y ese valor se toma para actualizar los haberes del mes de abril.

Con este ajuste:

La AUH pasa de $132.814 a $136.666 por hijo .

ANSES liquida solo el 80% de ese total cada mes, reteniendo el 20% hasta que se presente la Libreta AUH.

Así, el monto en mano queda en:

Pago mensual directo (80%): $109.332

Retención mensual (20%): $27.333, que se cobra al año siguiente una vez presentada la Libreta.

Tabla rápida de montos AUH abril 2026

Fuente: datos coincidentes en informes de iProfesional y El Cronista.

AUH por hijo con discapacidad

También sube con el 2,9%:

Monto total: $447.022

Pago mensual directo: $357.617,60

Zona desfavorable: cuánto se cobra en la Patagonia

Los beneficiarios que viven en:

La Pampa

Chubut

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Partido de Patagones (Buenos Aires)

Reciben un plus por zona.

ANSES, jubilados. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Con el aumento de abril:

AUH total en zona desfavorable: $177.580 – $183.586 (según fuente)

Pago mensual directo: entre $142.064 y $142.133,60

Familias con niños hasta 4 años: cobro del 100%

Un cambio clave:Desde este año, las familias con hijos de hasta 4 años inclusive pueden recibir el 100% de la AUH sin retención, siempre que el Ministerio de Salud verifique automáticamente los controles médicos y el calendario de vacunas.

Esto permite cobrar el monto total cada mes sin esperar a presentar la Libreta.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en abril

Este beneficio no se ajusta por movilidad, por eso mantiene los valores actuales:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Ingreso total aproximado AUH + Tarjeta Alimentar

Sumando ambos beneficios, una familia puede cobrar:

1 hijo: $161.000+

2 hijos: cerca de $300.000

3 hijos: más de $430.000

Complemento Leche – Plan 1000 Días

Se actualiza también con el 2,9%:

Monto abril: alrededor de $51.547

Trámites para la jubilación Foto: Foto generada con IA

¿Por qué ANSES retiene el 20%?

El descuento mensual se aplica para garantizar:

Controles de salud

Cumplimiento del calendario de vacunación

Asistencia escolar

Una vez presentada la Libreta AUH, el organismo paga todo lo retenido del año anterior.

¿Cuándo se pagan los nuevos montos?

Los incrementos rigen desde el calendario de pagos de abril 2026, siguiendo la movilidad mensual establecida por el decreto vigente.

En resumen

La AUH sube 2,9% en abril, alcanzando:

$136.666 por hijo

$109.332 de pago directo

Más Tarjeta Alimentar, que lleva los ingresos totales por encima de $161.000 para una familia con un solo hijo.

Además, hay mejoras para: