Cómo ahorrar en dólares con Cuenta DNI.

La billetera digital Cuenta DNI, desarrollada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, incorporó una nueva herramienta pensada para quienes administran su dinero principalmente desde el celular. La aplicación sumó una función que permite constituir plazos fijos directamente desde la app, sin necesidad de ingresar al homebanking ni de acudir a una sucursal bancaria.

La opción se encuentra dentro del apartado de inversiones de la plataforma y busca simplificar el acceso a instrumentos financieros para los usuarios que utilizan la billetera digital como su principal canal bancario. Desde el mismo entorno donde se realizan transferencias, pagos o se aprovechan descuentos, ahora también es posible gestionar este tipo de operaciones de ahorro.

Cómo funciona el plazo fijo en dólares desde Cuenta DNI

La nueva alternativa permite realizar plazos fijos en moneda extranjera, específicamente en dólares, mediante un proceso que se completa íntegramente dentro de la aplicación. Para acceder a esta herramienta es necesario contar previamente con una caja de ahorro en dólares y disponer de saldo en esa cuenta.

Cómo funciona el plazo fijo en dólares desde Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Las operaciones pueden realizarse en determinados horarios durante los días hábiles y tienen algunas condiciones definidas por la entidad bancaria:

Horario de operación: de lunes a viernes, de 6 a 21

Plazo mínimo de inversión: 30 días

Plazo máximo de inversión: 540 días

Tasas estimadas: entre 1,5% y 5,5% anual

En caso de no tener una cuenta en dólares, los usuarios pueden abrirla desde la propia aplicación del banco. El trámite se realiza de manera digital y no tiene costo.

Paso a paso: cómo constituir un plazo fijo desde la app

El procedimiento para realizar la inversión es simple y se completa en pocos pasos dentro de la plataforma:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI Acceder al menú “Invertir” Seleccionar la moneda de la operación Elegir el plazo de la inversión Confirmar la transacción

Cómo funciona el plazo fijo en dólares desde Cuenta DNI. Foto: Reuters

Qué otras funciones ofrece la billetera digital del Banco Provincia

La incorporación de esta herramienta se suma a otras funciones que la aplicación fue integrando en los últimos meses. Con millones de usuarios en el país, Cuenta DNI se consolidó como una plataforma que combina pagos, beneficios comerciales y herramientas financieras.

Entre los servicios disponibles en la aplicación se encuentran:

Descuentos en comercios adheridos

Transferencias inmediatas entre cuentas

Pago de servicios

Préstamos personales

Opciones de ahorro e inversión

Con estas herramientas, el Banco Provincia busca ampliar las posibilidades de gestión financiera desde el celular y concentrar en una sola app distintas operaciones bancarias cotidianas.