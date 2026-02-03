Beneficios para jubilados en la Cuenta DNI. Foto: NA.

El inicio de febrero 2026 implicó una renovación en los descuentos que ofrece Cuenta DNI a sus usuarios. Distintos grupos sociales pueden disfrutar de los beneficios y reintegros, como ocurre con los jubilados, que aprovechan para obtener importantes ahorros durante el mes.

La billetera virtual del Banco Provincia, que acerca novedades en el segundo mes del año, muestra que permanece el descuento en comercios gastronómicos los fines de semana, así como otros beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Especial verano de Cuenta DNI para jubilados

Una de las promociones destacadas tiene que ver con un especial verano, que resulta ideal para el ahorro de los jubilados. Se trata de beneficios en una extensa lista de comercios reconocidos, como Atalaya, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo, entre otros.

La novedad de febrero es que las marcas Balcarce y Grido se suman al especial de verano, en un nuevo guiño para el ahorro de los bolsillos de los bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Uno de los descuentos más esperados y muy aprovechado por jubilados de la Cuenta DNI es el de carnicerías, granjas y pescaderías. Como ocurrió en enero, esta vez se agrega a las promociones de comercios de barrio los viernes, con un tope semanal de $5.000. De esta manera, se pueden alcanzar los $20.000 cada mes.

Según indicó el Banco Provincia, la agenda completa estará disponible en redes sociales el próximo lunes 2 de febrero.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

