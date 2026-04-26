Cómo aprovechar el descuento en carne picada de Cuenta DNI y cocinar barato toda la semana. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

El Banco Provincia refuerza su estrategia de descuentos con una promoción que apunta a uno de los productos más consumidos: la carne picada. A través de Cuenta DNI, los usuarios pueden acceder a un 20% de ahorro semanal, con un tope de reintegro de hasta $5.000.

El beneficio está vigente de lunes a viernes en carnicerías adheridas de la provincia de Buenos Aires y se aplica mediante pagos con QR o Clave DNI. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar compras por un total de $25.000. El dinero se devuelve en la cuenta bancaria dentro de los diez días hábiles.

Cómo aprovechar el descuento en carne picada de Cuenta DNI y cocinar barato toda la semana. Foto: NA

¿Qué tipo de carne picada conviene comprar?

Elegir bien la carne es clave para optimizar el rendimiento. Según especialistas del rubro, la mejor opción es combinar 70% de picada común y 30% de especial. La primera aporta jugosidad gracias a su mayor contenido graso, mientras que la segunda mejora la textura al ser más magra.

Este equilibrio permite lograr preparaciones sabrosas sin que queden secas o excesivamente grasosas. En caso de que la mezcla resulte muy húmeda, se recomienda sumar pan rallado o harina para absorber el exceso de líquido.

Cómo aprovechar el descuento en carne picada de Cuenta DNI y cocinar barato toda la semana. Foto: Redes sociales.

Uno de los puntos más importantes al cocinar carne picada es alcanzar una temperatura interna de 70 grados. No cumplir con este requisito puede implicar riesgos para la salud, especialmente en preparaciones voluminosas.

Para evitarlo, se aconseja cocinar a horno medio durante el tiempo necesario o utilizar un termómetro de cocina que garantice una cocción segura.

Cuatro recetas económicas con carne picada para toda la semana

Con solo un kilo de carne picada es posible resolver varias comidas sin gastar de más. Estas son algunas opciones prácticas:

Fatay (empanada árabe): mezcla de carne cruda con limón, cebolla, tomate y perejil, ideal para horno fuerte.

Calabaza rellena: combinación de carne, zapallo y queso que rinde varias porciones.

Albóndigas al horno: una alternativa saludable que evita frituras y suma vegetales.

Arrollado de carne: una preparación rendidora que puede conservarse en heladera por varios días.

Con solo un kilo de carne picada es posible resolver varias comidas sin gastar de más. Foto: Unsplash.

A su vez, el uso de condimentos marca la diferencia. El pimentón ahumado aporta color e intensidad, el comino es clave para recetas como el fatay, mientras que el ajo en polvo y el ají molido potencian el sabor sin sumar grasa. El perejil fresco, en tanto, equilibra y aporta frescura.

Con este descuento activo y una buena planificación, la carne picada se convierte en una aliada para enfrentar la semana con platos variados, nutritivos y accesibles.