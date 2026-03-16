Jubilación mínima de ANSES: el nuevo monto confirmado para abril 2026
En línea con la inflación de febrero 2026, jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,9%. Cómo quedan los montos y cuál es el calendario de pagos para abril.
En línea con la inflación de febrero 2026 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán 2,9% en abril.
¿Cuál es el nuevo monto de la jubilación mínima en abril 2026?
De esta manera, la jubilación mínima pasó de $369.493 a $380.208. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $450.208.
Jubilados y pensionados: ¿cómo queda la escala salarial tras el aumento?
Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $380.208. De mantenerse el bono de $70.000, el total pasará a ser de $450.208.
- Jubilación máxima: $2.567.971. Cabe señalar que quienes se encuentran en este grupo no reciben el bono.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.167 y un total de $374.167 con el bono incluido.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: pasan a cobrar $266.147. Sumando el bono, el depósito llega a $336.147.
- PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $380.208.
Es importante recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en abril continúe este beneficio.
Aumentan las asignaciones familiares: cuánto cobro en abril 2026
Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para abril 2026 quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal Por Hijo (AUH): $136.624 (el monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $445.139 (el monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- Asignación por Embarazo (AUE): $139.767
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): el primer tramo de ingresos quedaría en $71.846.
Calendario de pagos ANSES: fechas confirmadas para abril de 2026
Anses ya definió el cronograma de pagos para abril, que se organiza según la terminación del DNI.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril