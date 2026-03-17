ANSES Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una modificación inesperada en el calendario de pagos de marzo 2026, lo que representa una buena noticia para un importante grupo de jubilados y pensionados. Debido al fin de semana extra largo, varios beneficiarios recibirán sus haberes antes de lo previsto, evitando demoras por la falta de actividad bancaria.

La decisión se tomó luego de que el Gobierno estableciera el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos (Resolución 164/2025), sumándose al feriado nacional del martes 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta combinación genera un parate de cuatro días en el sistema administrativo y financiero, obligando a ANSES a reajustar pagos clave.

Adelanto de sueldo para jubilados. Foto: IA/Canal26

¿A quiénes afecta el adelanto de pagos?

La modificación alcanza principalmente a:

Jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima. Este grupo tenía originalmente programado el pago para el lunes 23 de marzo , pero ANSES decidió adelantarlo al viernes 20 para garantizar el acceso al dinero antes del inicio del fin de semana largo.

Beneficiarios con haberes mínimos, cuyos pagos ya estaban distribuidos entre el 17 y el 20 de marzo, continúan sin modificaciones.

Este tipo de ajustes no es nuevo: ANSES suele reorganizar el cronograma cuando los feriados coinciden con fechas críticas de acreditación de haberes.

Nuevos montos: ¿cuánto cobran los jubilados este mes?

Marzo llega con aumento y bono para los jubilados y pensionados:

Aumento del 2,88% , calculado bajo el índice de movilidad basado en la inflación del IPC.La actualización fue oficializada mediante la Resolución 38/2026 .

Jubilación mínima: pasa a $369.600,88 .

Bono extraordinario: se mantiene el refuerzo de $70.000 (Decreto 109/2026).

Ingreso total de quienes cobran la mínima: $439.600,88 .

Jubilación máxima: asciende a $2.487.063,95.

Estos incrementos reforzados buscan sostener el poder adquisitivo en un mes de alta demanda de pagos y antes del impacto del fin de semana largo.

Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

Calendario completo de pagos actualizado para marzo 2026

A continuación, el cronograma oficial según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

17 de marzo: DNI terminados en 6

18 de marzo: DNI terminados en 7

19 de marzo: DNI terminados en 8

20 de marzo: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones mayores a la mínima

20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1 (fecha adelantada)

25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

¿Por qué ANSES adelantó los pagos?

El organismo explicó que la reprogramación responde a:

Evitar demoras por la falta de actividad bancaria durante cuatro días consecutivos.

Asegurar que los jubilados tengan el dinero acreditado en tiempo y forma.

Mantener la continuidad del cronograma oficial sin afectar los montos.

Además, se recalca que el único cambio es en la fecha, ya que los montos, bonos y aumentos permanecen sin modificaciones para todos los beneficiarios.

¿Qué significa este cambio para los jubilados?

Para muchos jubilados, cobrar antes no solo significa evitar complicaciones por el cierre de bancos, sino también poder:

Hacer compras antes del fin de semana largo.

Acceder a medicamentos o tratamientos sin retrasos.

Organizar gastos esenciales del mes.

ANSES ratificó que seguirá aplicando estas medidas cada vez que el calendario lo requiera para garantizar la accesibilidad de los haberes.