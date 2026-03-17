Podrían volver los créditos de ANSES. Foto: Foto generada con IA

Los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrían regresar tras su eliminación en 2025. Esto se debe a un proyecto de ley impulsado por legisladores opositores, el cual busca ofrecer préstamos de hasta $1.500.000 para beneficiarios de asignaciones universales, jubilados y trabajadores informales.

En esa línea, la iniciativa no apunta a fomentar consumo, sino a rescatar a miles de hogares atrapados en deudas, priorizando su uso para compromisos financieros por sobre otros gastos.

Legisladores de distintos espacios intentan restituir las líneas de crédito utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con el objetivo de ordenar las finanzas de aquellos argentinos que quedaron excluidos del sistema bancario tradicional al enfrentar tasas asfixiantes en tarjetas de crédito y préstamos informales.

Podrían volver los créditos de ANSES. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES

La iniciativa prioriza a quienes reciben ayuda estatal y tienen ingresos bajos. Así, el alcance proyectado cubre a más de diez millones de personas con acceso limitado al sistema bancario. Entonces, de aprobarse la ley, podrían solicitar el crédito:

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) vigentes en todo el país

Jubilados y pensionados bajo el régimen SIPA con ingresos que no superen seis haberes mínimos

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Personal de casas particulares registrado

Monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D

Cabe recordar que el foco del proyecto no está puesto en la capacidad de consumo, sino en la vulnerabilidad financiera.

Cómo funcionarán los nuevos créditos de ANSES, en caso de avanzar el proyecto

Los fondos no llegarán a manos de los titulares, sino que la ANSES transferiría el monto directamente a los acreedores indicados. De esta manera, se cancelarían deudas con tarjetas, financieras y préstamos informales. El trámite sería 100% digital a través de la app Mi ANSES, donde los solicitantes deberán registrar sus acreencias.

En cuanto a la parte financiera, la propuesta fija la tasa en TAMAR más diez puntos porcentuales, para así quedar por debajo del costo promedio del crédito comercial. En tanto, el tope de $1.5 millones se actualizaría automáticamente según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Se llevarían a cabo también controles electrónicos y auditorías automáticas para chequear que los pagos cancelen las deudas declaradas. En esa línea, el sistema permitirá rechazar operaciones que no cumplan los requisitos y reportar irregularidades para sanciones administrativas.

Cuándo podría entrar en vigencia los créditos de ANSES

En primera instancia, el proyecto deberá pasar por Diputados y luego por el Senado. Los legisladores impulsores estiman que, en caso de obtener sanción, podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026. En tanto, se prevé que el uso de recursos del FGS será eje de discusión.

*Es de suma importancia aclarar y recordar que los Créditos ANSES no están vigentes hoy, sino que este es un proyecto de ley que debe recorrer todo el proceso legislativo.