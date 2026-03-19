Adelanto de sueldo para jubilados. Foto: IA/Canal26

La ANSES determinó la actualización de las jubilaciones conforme al esquema de movilidad vigente, el cual establece ajustes mensuales basados en el índice de precios al consumidor con dos meses de rezago.

¿De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES en abril 2026?

La jubilación mínima trepará a 380.286 pesos en abril, con un aumento del 2,89%, luego de que el Indec confirmara que la inflación de febrero alcanzara el 2,9%.

Cobro en ANSES Foto: Foto generada con IA

En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo ascenderá a 136.653,44 pesos. Asimismo, la Pensión no Contributiva alcanzará los 266.170,81 pesos y la Pensión para Madre de siete hijos se situará en 380.312,63 pesos, importes que también podrían variar según la continuidad del bono.

¿Quiénes cobran el plus por años de aportes efectivos y sin moratoria?

Al superar los 30 años de aportes, el sistema previsional reconoce un incremento del 1% por cada año adicional trabajado.

ANSES; jubilados; cobro. Foto: Redes sociales.

Este beneficio tiene un límite:

máximo de 15% extra

equivalente a 45 años de aportes reconocidos

Si el haber resultante queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el jubilado igualmente percibe el haber mínimo garantizado por el Estado.