Aumentó el desempleo en Argentina Foto: EFE

El mercado laboral argentino mostró señales de deterioro hacia finales del 2025. Según informó este miércoles 18 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación escaló al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un universo de casi 1,7 millones de personas sin trabajo en todo el país.

La cifra marcó un incremento significativo en términos interanuales: comparado con el mismo período de 2024, cuando el índice fue del 6,4%, el desempleo sufrió una suba de 1,1 puntos porcentuales. A pesar del salto en la desocupación, las tasas de actividad (48,6%) y de empleo (45%) no mostraron variaciones profundas respecto al trimestre previo.

Según el informe, el fenómeno se explica fundamentalmente por una mayor presión sobre el mercado: más personas salieron a buscar un ingreso, pero no lograron insertarse. Un dato relevante del reporte es que el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que “buscaron otro empleo”. Esta cifra reflejó la necesidad de los trabajadores de mejorar sus ingresos o sus condiciones actuales ante la coyuntura económica.

Prestación por Desempleo. Foto: ANSES.

Aumentó el desempleo en Argentina: los índices de informalidad y subocupación

La calidad del empleo sigue siendo un punto crítico de la estructura laboral:

Asalariados: representan el 71,5% (9,7 millones), mientras que el 28,5% (3,8 millones) no son asalariados.

Informalidad: dentro de los empleados en relación de dependencia, solo el 63,7% cuenta con aportes. El 36,3% se encontraba en condiciones informales , trabajando “en negro”.

Subocupación: el 11,3% de los ocupados trabaja menos horas de las que desearía, mientras que el 29,2% está sobreocupado.

Los jóvenes, los más castigados en la falta de empleo en Argentina

El impacto de la falta de trabajo no es uniforme. Los jóvenes de entre 14 y 29 años duplican el promedio general de desocupación:

Mujeres jóvenes: el desempleo alcanzó el 16,8% (subió 4,1 puntos en un año).

Varones jóvenes: la tasa trepó al 16,2% (un alza de 4,5 puntos interanual). En contraste, el segmento de adultos de 30 a 64 años mostró indicadores mucho más estables y alejados de los dos dígitos.

El relevamiento de los 31 aglomerados urbanos expuso brechas geográficas marcadas. Gran Buenos Aires lidera el ranking de desocupación con un 8,6% seguido por la región pampeana (7,7%). En el otro extremo, el Noroeste (4,2%) y la Patagonia (4,8%) presentaron los niveles más bajos de desempleo del país.