Aumentó el desempleo en Argentina: el INDEC informó que llegó a 7,5% en el último trimestre de 2025
Según el último informe del INDEC, la desocupación escaló al 7,5% y ya afecta a casi 1,7 millones de personas en todo el país. El aumento golpea con especial dureza a los jóvenes de entre 14 y 29 años, donde la falta de empleo duplica el promedio general.
El mercado laboral argentino mostró señales de deterioro hacia finales del 2025. Según informó este miércoles 18 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación escaló al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un universo de casi 1,7 millones de personas sin trabajo en todo el país.
La cifra marcó un incremento significativo en términos interanuales: comparado con el mismo período de 2024, cuando el índice fue del 6,4%, el desempleo sufrió una suba de 1,1 puntos porcentuales. A pesar del salto en la desocupación, las tasas de actividad (48,6%) y de empleo (45%) no mostraron variaciones profundas respecto al trimestre previo.
Según el informe, el fenómeno se explica fundamentalmente por una mayor presión sobre el mercado: más personas salieron a buscar un ingreso, pero no lograron insertarse. Un dato relevante del reporte es que el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que “buscaron otro empleo”. Esta cifra reflejó la necesidad de los trabajadores de mejorar sus ingresos o sus condiciones actuales ante la coyuntura económica.
Aumentó el desempleo en Argentina: los índices de informalidad y subocupación
La calidad del empleo sigue siendo un punto crítico de la estructura laboral:
- Asalariados: representan el 71,5% (9,7 millones), mientras que el 28,5% (3,8 millones) no son asalariados.
- Informalidad: dentro de los empleados en relación de dependencia, solo el 63,7% cuenta con aportes. El 36,3% se encontraba en condiciones informales, trabajando “en negro”.
- Subocupación: el 11,3% de los ocupados trabaja menos horas de las que desearía, mientras que el 29,2% está sobreocupado.
Los jóvenes, los más castigados en la falta de empleo en Argentina
El impacto de la falta de trabajo no es uniforme. Los jóvenes de entre 14 y 29 años duplican el promedio general de desocupación:
- Mujeres jóvenes: el desempleo alcanzó el 16,8% (subió 4,1 puntos en un año).
- Varones jóvenes: la tasa trepó al 16,2% (un alza de 4,5 puntos interanual). En contraste, el segmento de adultos de 30 a 64 años mostró indicadores mucho más estables y alejados de los dos dígitos.
El relevamiento de los 31 aglomerados urbanos expuso brechas geográficas marcadas. Gran Buenos Aires lidera el ranking de desocupación con un 8,6% seguido por la región pampeana (7,7%). En el otro extremo, el Noroeste (4,2%) y la Patagonia (4,8%) presentaron los niveles más bajos de desempleo del país.