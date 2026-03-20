Trámites online Foto: Foto generada con IA

La digitalización avanzó a paso firme en los últimos años, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no quedó atrás. Cada vez más trámites pueden resolverse desde la web o la app oficial, sin necesidad de solicitar turno ni acercarse a una oficina. En un contexto donde el tiempo es un recurso valioso, ANSES impulsa herramientas digitales que simplifican la vida de millones de personas, permitiendo gestionar prestaciones y ayudas económicas desde la comodidad del celular o la computadora.

A continuación, repasamos qué trámites pueden resolverse 100% online, cómo utilizar la plataforma Mi ANSES paso a paso y cómo crear la Clave de la Seguridad Social, requisito indispensable para operar de forma digital.

Qué trámites de ANSES se pueden realizar de forma 100% virtual

Para 2026, ANSES consolidó su ecosistema digital y amplió considerablemente la lista de gestiones disponibles a distancia. Tanto la plataforma Mi ANSES, la app móvil como la Atención Virtual permiten iniciar solicitudes, actualizar datos y consultar el estado de prestaciones sin presencialidad.

Según información publicada por iProfesional, en 2026 se pueden gestionar online de manera completa trámites vinculados a jubilaciones, asignaciones, pensiones, obra social, desempleo y acreditación de datos, entre otros. Entre los más relevantes se destacan:

Jubilaciones y pensiones , incluyendo reconocimiento de servicios, reajustes, rehabilitaciones y reclamos.

Asignaciones Familiares , como Prenatal, Maternidad, Matrimonio, Nacimiento, Adopción y autorizaciones para hijos con discapacidad.

Cambio y actualización de obra social para jubilados y pensionados.

Prestación por Desempleo , altas, suspensiones y consultas.

Acreditación o modificación de datos personales y familiares, reclamos del Programa Hogar, subsidio de contención familiar o trámites relacionados con el impuesto a las ganancias en el exterior.

Además, ANSES sumó herramientas como Tina, un asistente virtual que guía consultas y trámites las 24 horas, facilitando el acceso a los servicios digitales.

Consultar los aportes jubilatorias a lo largo de la historia laboral es posible gracias a Mi ANSES. Foto: Unsplash.

Cómo utilizar la plataforma “Mi ANSES” para gestionar prestaciones y ayudas económicas

Mi ANSES es la puerta de entrada a la mayoría de las gestiones online del organismo. Desde allí, el usuario puede revisar aportes, actualizar información personal, consultar su calendario de pagos, presentar documentación o solicitar diversas prestaciones.

Para acceder, es necesario ingresar a www.anses.gob.ar, seleccionar Mi ANSES desde el apartado de Accesos Rápidos e iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, las funcionalidades disponibles son amplias. La plataforma permite:

Consultar la Historia Laboral .

Descargar credenciales previsionales y certificaciones.

Presentar libreta AUH y solicitar la Ayuda Escolar.

Revisar asignaciones y verificar su detalle.

Consultar estado de expedientes y constancia de CUIL.

Mi ANSES funciona tanto desde la web como desde la app móvil, y su interfaz está diseñada para facilitar una navegación intuitiva, rápida y segura.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

ANSES: cómo crear tu Clave de la Seguridad Social

La Clave de la Seguridad Social es imprescindible para acceder a Mi ANSES y realizar cualquier trámite virtual. Puede generarse de manera totalmente online siguiendo un paso a paso simple. Según la información oficial del Gobierno argentino, los requisitos son el CUIL, número de trámite del DNI y acceso a correo electrónico o celular.

El proceso para crearla incluye:

Ingresar a Mi ANSES y seleccionar “Creá tu clave”. Completar CUIL y número de trámite del DNI. Responder preguntas de seguridad para validar identidad. Crear una contraseña segura y fácil de recordar. Confirmar y recibir la habilitación para comenzar a operar de inmediato.

Esta clave es de Nivel 2, suficiente para la mayoría de los trámites personales. Para gestiones corporativas o más complejas, se requiere una Clave Nivel 3, que solo puede generarse en una oficina de ANSES.

Cada vez más trámites de ANSES pueden gestionarse sin moverse de casa. Con Mi ANSES, la Atención Virtual y una Clave de Seguridad Social activa, cualquier persona puede acceder a prestaciones, actualizar datos y resolver consultas en minutos. La digitalización llegó para quedarse, y ANSES reforzó un ecosistema pensado para agilizar la vida de los ciudadanos.