Se disparan los gastos esenciales en el AMBA:

Gastos de servicios Foto: Foto generada con IA

Los gastos básicos volvieron a encender las alarmas en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En marzo, el costo de los servicios esenciales registró una fuerte aceleración impulsada por aumentos tarifarios, quita de subsidios y un salto notable en el transporte público.Según datos recientes del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–CONICET), una familia promedio necesitó $213.557 en marzo para cubrir luz, gas, agua y transporte, lo que representa un incremento mensual del 11,4%.

¿Por qué subieron tanto los servicios en marzo?

El informe del IIEP explica que la suba se explica por aumentos en todos los cuadros tarifarios, especialmente por la actualización de boletos de colectivos y trenes, que fueron los principales responsables del salto mensual.

A esto se suma una política nacional que viene reduciendo progresivamente los subsidios energéticos, en línea con los cambios regulatorios que se iniciaron entre 2025 y 2026.

El transporte: el gran protagonista del aumento

Dentro de la canasta de servicios, el transporte público se transformó en el rubro que más presionó el bolsillo.Para un hogar promedio, el gasto mensual en transporte llegó a $101.026, un salto del 14,8% en apenas un mes y un incremento interanual del 70%. Este concepto por sí solo representa el 47% de la canasta total.

El ajuste se relaciona con la política del Gobierno de equiparar los valores del AMBA con los del interior, reduciendo brechas históricas entre regiones.

Luz, gas y agua: cuánto paga hoy una familia

Los incrementos no se limitaron al transporte. Las boletas de los servicios energéticos también avanzaron:

Electricidad: para un usuario de ingresos medios, la factura mensual promedió $49.462 .

Gas natural: el gasto se ubicó en $28.025 .

Agua corriente: aunque menor en magnitud, también mostró subas sostenidas acompañadas por la eliminación progresiva de subsidios.

Las actualizaciones de luz, gas y agua se enmarcan en un esquema de recomposición tarifaria que se viene profundizando desde fines de 2025, cuando comenzaron a regir ajustes mensuales indexados por inflación y se anunció la reestructuración del sistema de segmentación.

Subsidio a la luz y al gas. Foto: Ente Regulador Salta

Una suba que le gana a la inflación

Si se compara la canasta de servicios públicos del AMBA con la del mismo mes del año pasado, el incremento es impactante: 445% interanual, muy por encima del índice de precios al consumidor.

Este salto responde a:

La quita y reconfiguración de subsidios.

La actualización de tarifas atrasadas durante años.

Cambios regulatorios que buscan llevar los precios a niveles de “costo real”.

Qué se espera para los próximos meses

Las perspectivas no anticipan un alivio inmediato:

Los entes reguladores de gas y electricidad se fusionarán en un único organismo durante el primer trimestre de 2026, lo que implicará una revisión completa de tarifas y marcos regulatorios.

Se prevé que continúen los ajustes mensuales indexados por inflación hasta 2030.

La quita total o parcial de subsidios podría generar nuevos repuntes, especialmente en el gas.

Sin embargo, con la llegada de temperaturas más cálidas, ciertos consumos podrían moderarse y aliviar ligeramente algunos montos, como ya ocurrió estacionalmente en años previos.

Boletas de luz y gas. Foto: X/Grok.

¿Cómo impacta esto en una familia promedio?

Con una canasta de servicios que supera los $213 mil, los hogares enfrentan uno de los niveles de gasto regulado más altos de la última década. Para muchas familias, este monto ya compite con otros consumos esenciales como alimentos, alquiler o educación.

La combinación de subas tarifarias, reducción de subsidios y ajustes en el transporte hace que los servicios públicos sean hoy uno de los componentes más sensibles del presupuesto familiar.

La escalada del costo de los servicios públicos en marzo confirma una tendencia que se viene reforzando desde hace más de un año: menos subsidios, tarifas más altas y un transporte público que se convirtió en el factor de mayor impacto en los bolsillos del AMBA.

Ante este escenario, especialistas recomiendan seguir de cerca las próximas resoluciones regulatorias, ya que los cambios previstos para 2026 podrían alterar nuevamente la estructura de costos para millones de usuarios.