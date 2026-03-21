Flybondi. Foto: NA

La aerolínea Flybondi atraviesa uno de sus momentos más tensos desde su desembarco en el mercado argentino. En medio de múltiples cancelaciones de vuelos durante marzo, la compañía lanzó un programa de retiros voluntarios, una medida que se enmarca en un “rediseño organizacional” orientado a mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio.

Aunque la empresa insiste en que el proceso no afectará su operatividad, la decisión ocurre en un contexto marcado por aviones fuera de servicio, renegociaciones contractuales y una reciente multa millonaria del gobierno de Neuquén por fallas en la atención a los usuarios.

¿Por qué Flybondi ofrece retiros voluntarios?

De acuerdo con lo informado por la compañía, el plan apunta a optimizar la estructura interna, reducir costos y ajustar la operación a un escenario más desafiante. Flybondi explicó que el programa es voluntario y está alineado con la normativa vigente, ofreciendo condiciones especiales a los empleados que decidan adherir.

Este movimiento se da mientras la empresa enfrenta interrupciones en su flota: en las últimas semanas, varios aviones quedaron parados, lo que obligó a cancelar vuelos y reconfigurar itinerarios. La semana previa, llegaron a ser ocho aeronaves fuera de servicio; seis de ellas retomaron operaciones el fin de semana siguiente.

Flybondi. Foto: Instagram @flybondioficial

El origen del problema: contratos ACMI y desregulación

Flybondi atribuyó parte de las demoras y cancelaciones a negociaciones con proveedores de aviones bajo la modalidad ACMI, un sistema de alquiler que incluye avión, tripulación, mantenimiento y seguro. Este formato empezó a usarse ampliamente tras la desregulación del sector impulsada por el Gobierno.

El ACMI permite sumar o retirar aeronaves rápidamente, algo útil durante la temporada alta, pero también expone a las empresas a ajustes repentinos cuando baja la demanda. Con el final del verano, Flybondi enfrenta ahora ese reacomodamiento.

Puntualidad en caída: cómo se posiciona frente a otras aerolíneas

Según datos de la consultora Adventus, Flybondi se ubicó última en puntualidad entre el 1° de enero y el 28 de febrero, con un 57,40% de cumplimiento.Aun así, la cifra representa una mejora del 17% respecto al mismo período de 2025.Por delante quedaron JetSmart (78,01%) y Aerolíneas Argentinas (89,42%).

Multa millonaria en Neuquén

La situación se vio aún más complicada cuando el Gobierno provincial de Neuquén impuso a Flybondi una multa de $228.917.600 por irregularidades en la atención a pasajeros durante cancelaciones registradas en enero.

La sanción se originó al constatar que, en medio de reclamos de más de 22.000 pasajeros afectados, no había personal de la empresa en el aeropuerto para brindar asistencia ni cartelería con información obligatoria.

Flybondi negó haber sido notificada formalmente y adelantó que apelará, argumentando que la potestad sancionatoria corresponde exclusivamente a la ANAC y no a organismos provinciales como Defensa al Consumidor.

Flybondi. Foto: NA

Nuevos dueños, nuevos desafíos

Desde junio de 2025, Flybondi tiene como propietario a COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice. Según la compañía, este cambio de accionista mejoró la relación con proveedores y autoridades, y permitió duplicar la capacidad operativa, alcanzando su récord de flota.

El objetivo declarado es ambicioso: incrementar la oferta de asientos un 230% en los próximos cuatro años y expandirse en Brasil, Paraguay y Perú.

¿Qué puede pasar ahora?

El panorama para Flybondi combina:

Reestructuración interna mediante retiros voluntarios

Cancelaciones recientes que afectan la confianza del usuario

Problemas derivados del uso de aeronaves alquiladas vía ACMI

Tensiones con organismos provinciales

Un plan de expansión que contrasta con la crisis operativa actual

La gran incógnita es si la aerolínea logrará estabilizar su flota y recuperar la puntualidad mientras avanza en su reorganización.

Lo cierto es que, en un mercado aerocomercial cada vez más competitivo, Flybondi enfrenta una prueba decisiva que podría redefinir su futuro en Argentina.