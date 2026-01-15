Flybondi. Foto: NA

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo. La entidad señaló que también se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

Flybondi sufrió un revés tras la medida del Gobierno, que aplicó actas de infracción en las últimas horas. La empresa respondió mediante un comunicado donde indicó que la situación comenzará a normalizarse a partir de la incorporación al servicio de cuatro nuevas aeronaves.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, tomó esta decisión “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”. Las quejas de los usuarios fueron recabadas a través de la página web de ANAC frente a lo que consideraron una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Flybondi ofrece nuevos vuelos desde Córdoba al exterior. Foto: Reuters.

Qué son las actas de infracción que recibió Flybondi del Gobierno

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios. Estas actas dan inicio a un sumario administrativo y de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020”, indicaron las fuentes.

Además, agregaron que “el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”.

Cuántos pasajeros fueron afectados por Flybondi en este verano 2026

En plena temporada alta y comenzando la segunda quincena de enero, se reportaron más de 22.000 pasajeros afectados en la aerolínea de bajo costo, que además anuló 125 vuelos regionales entre el jueves 8 y el lunes 12, día en el que se cancelaron 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo 11 se suprimieron otros 20 sobre un total de 74.

Por otra parte, 24 de los 47 vuelos programados para la jornada del martes 13 fueron suspendidos y los pasajeros debieron aguardar horas esperando respuestas y que sus viajes sean reprogramados. Fuentes de la empresa indicaron que la programación “se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota” y que la situación “comenzaría a normalizarse en el transcurso de esta semana, cuando se habiliten para las operaciones las cuatro aeronaves recién arribadas”.

Avión de Flybondi

El comunicado de Flybondi tras las cancelaciones de vuelos comerciales

“Flybondi informa que su operación aérea se encuentra en proceso de regularización, tras las afectaciones registradas en parte de su programación durante los últimos días. La compañía lamenta los inconvenientes ocasionados a los pasajeros de los vuelos impactados y continúa trabajando intensamente para fortalecer y mejorar su operación”, señaló la empresa a través de un comunicado.

“En línea con su objetivo de estabilizar el servicio durante la temporada alta, Flybondi incorporó cuatro aeronaves Airbus A320 que hoy ya se encuentran operativas. De esta manera y sumadas a su flota bajo modalidad dry lease, la aerolínea operará durante la temporada de verano con un total de 11 aeronaves bajo modalidad wet lease: 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320”, añadió. Y concluyó: “Desde el inicio de la temporada alta, la compañía ha realizado más de 3.400 vuelos y transportado a más de 566.000 pasajeros, en un contexto de elevada demanda”.