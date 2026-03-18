Los huevos de Pascua más caros y más baratos de este año:

Huevos de Pascua. Foto: Freepik.

Falta poco para Semana Santa y las principales marcas de chocolates ya comenzaron a exponer sus propuestas de huevos de Pascua. Entre las marcas más reconocidas, como Kinder, Havanna y Ferrero Rocher, los productos suelen tener una variación en sus precios. Como ocurre cada año, los usuarios vuelven a comparar un producto con otro, analizando diferencias de tamaño, precio y cantidad de relleno que ofrece cada uno.

Las distintas opciones van desde $7.000 o $20.000 en los tamaños más chicos hasta más de $150.000, aproximadamente, en los más grandes.

Los precios de los huevos de Pascua de las principales marcas

Milka

Huevos de Pascua Milka Fine Eggs Nougat Mini x 90 g: $7.250

Mini Huevos de Pascua Milka Mix sabores 138 g: $11.245

Huevo de Pascua Chocolate con leche Milka 157 g: $16.750

Huevo de Pascua Chocolate Milka con almendras 200 g: $17.900

Huevos de Pascua Milka Oreo de 150 g (pack 2 u): $99.999

Huevo de Pascua Milka. Foto: Instagram/kiosco_nacion_lujan

Kinder

Huevos de Pascua Kinder Mini Eggs 85 g: $10.550

Huevo de Pascuas chocolate Kinder Sorpresa Playmobil 100 g: $23.608

Huevo Kinder Gran Sorpresa Varón 150 g: $37.500

Huevo Kinder Sorpresa “Niño”, caja 12 unidades: $27.776

Huevo Kinder. Foto Unsplash.

Havanna

Huevo de Pascuas Havanna 165 gramos: $57.000

Huevo de Pascuas Havanna 615 gramos chocolate premium sin TACC: $149.999

Huevos de Pascua Havanna. Foto: Havanna.

Box Ferrero Rocher

Huevo de Pascua Box Ferrero Rocher Chocolate 137.5 g: $24.862

Huevo de Pascua Ferrero Rocher Chocolate 225 g: $37.500

Huevo de Pascua Ferrero Rocher 365 g con bombones: $56.400

Box de Pascuas Ferrero Rocher. Foto: Mercado Libre.

¿Por qué se comen huevos de Pascua en Semana Santa?: los orígenes de una antigua tradición

La elección y preparación de la comida durante Semana Santa cambia drásticamente, en muchas familias, respecto a otros días habituales. Además de la aparición del pescado en reemplazo de la carne, también reaparecen los huevos de Pascua.

En este contexto, muchas personas se preguntan: ¿por qué se comen huevos de Pascua en Semana Santa? Según la Enciclopedia Británica, el huevo ya era utilizado entre los pueblos paganos de Europa como "un símbolo de fertilidad y restauración“.

Huevos de Pascua. Foto: Freepik.

Al celebrar el equinoccio primaveral, los cristianos tomaron esta imagen y la aplicaron no a la regeneración de la tierra, sino a la de Cristo, así como a la nueva vida de sus fieles seguidores.

“ Las primeras costumbres no eran comer huevos de chocolate, sino pintar huevos de gallina para la época

Según Británica, esta tradición tuvo un práctico origen: “La Iglesia prohibió comer huevos en Semana Santa, pero las gallinas continuaron colocándolos, por lo que la idea de identificar específicamente los huevos de este período llevó a que se los pintara".

En aquellos tiempos europeos no existía el chocolate, derivación hispánica del nombre xocolatl, con el que los pueblos aztecas conocían el derivado surgido del grano de cacao. Luego de la conquista americana, este fruto formó parte del menú europeo.

Huevos de pascua. Foto: Unsplash

El primer huevo de Pascua moderno hecho de chocolate fue invención de la compañía británica Fry’s, en 1873. Sin embargo, la costumbre recién tomó raíces en 1875, cuando la firma rival Cadbury tuvo el ingenio de rellenarlos con almendras confitadas.

A partir de allí hasta la actualidad, esta versión dulce de la antigua costumbre europea se expandió alrededor de todo el mundo como un símbolo de una de las fiestas más importantes del cristianismo.