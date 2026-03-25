Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: REUTERS

El CEO de YPF, Horacio Marín, expresó que la guerra en Medio Oriente podría acelerar el desarrollo de Argentina GNL, el megaproyecto con el que la petrolera busca producir gas natural licuado en la costa de Río Negro.

“Es el proyecto más grande y complejo de la historia de América Latina”, remarcó durante su participación en CERAWeek by S&P Global.

El conflicto en Medio Oriente generó subas en los precios internacionales de la energía y cambios en el mercado global. En ese contexto, el CEO de YPF explicó que esta situación podría impulsar con más fuerza el avance del proyecto de GNL en Argentina, una de las principales apuestas de YPF. Además, evitó confirmar si habrá cambios en el precio de los combustibles en el país, pese a que el valor internacional del petróleo ya acumula una suba cercana al 16% en lo que va del año.

“Hay mucho movimiento y lo estamos monitoreando”

“Depende de cómo siga el conflicto y de lo que pase en estos días. Hay mucho movimiento y lo estamos monitoreando. Si vemos que la situación se mantiene, analizaremos cómo seguir”, expresó.

Una de las preguntas fue si anunciarán un cuarto socio para el proyecto “Argentina LNG”, y Marín respondió: “No, no, somos tres socios. Y si hubiera un cuarto socio, se verá próximamente. Sí hemos tenido conversaciones con una empresa adicional, pero no hay una comunicación oficial. Los tres socios fundadores —YPF, Eni y XRG (subsidiaria de Adnoc)— podemos hacerlo los tres solos, no se necesita un cuarto socio. Puede ser que haya alguna posibilidad. Pero no es que el consorcio esté buscando un cuarto socio. Quiero aclarar eso”.

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: REUTERS

Por otro lado, los presentes le consultaron si la guerra podría haber complicado una eventual negociación con un cuarto socio, y Marín explicó que no. “No tiene nada que ver para nada. Es una cuestión de que hay que hacer correctamente. Lo que pasó con el impacto de la guerra -que es algo no deseable, con lo que mucha gente sufre- es que acelera el LNG de Argentina de una forma que ustedes no se imaginan. Yo creo que lo que va a hacer la guerra es acelerar fuertemente la expansión del proyecto. Es lo que llamamos el proyecto de 12 millones de toneladas con 6 millones adicionales. Siempre hablando con los mismos socios”.

YPF busca cerrar este año el financiamiento del megaproyecto de GNL y cree que la guerra puede acelerar inversiones

Por otro lado, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía apunta a cerrar antes de fin de año el financiamiento del proyecto Argentina GNL, considerado el emprendimiento energético más ambicioso del país.

“La idea de todos los socios es tenerlo finalizado para fines de este año. Puede ser en octubre, noviembre o diciembre. Es el project finance más grande de la historia de América Latina, según nos dicen los bancos y JPMorgan Chase”, señaló.

Marín explicó que el conflicto en Medio Oriente podría acelerar decisiones de inversión internacionales, sobre todo después de ataques a instalaciones energéticas en Qatar, un actor clave en el mercado global de gas.

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: REUTERS

Financiamiento millonario y obras en marcha

Según detalló, el plan contempla dos grandes esquemas de financiamiento: uno de infraestructura y transporte por US$20.000 millones y otro de producción por US$10.000 millones.

El primero incluye plantas, infraestructura y barcos, mientras que el segundo corresponde al desarrollo productivo en origen. “Es el proyecto más complejo que vamos a encarar. Cuando se concrete, será uno de los momentos más importantes para YPF y para la Argentina”, sostuvo.

Además, adelantó que el objetivo es avanzar con la documentación técnica y financiera antes de fines de abril, mientras que para octubre deberían estar licitados todos los contratos principales de obra.

Guerra, energía y oportunidad para Argentina

Para Marín, la guerra volvió a poner en primer plano la necesidad mundial de contar con proveedores energéticos confiables.

“Hoy el mundo necesita abastecimiento seguro. Ya pasó con Russian invasion of Ukraine y ahora también con Medio Oriente. Argentina está lejos de esos conflictos y eso la posiciona como proveedor seguro”, remarcó.

En ese sentido, consideró que el escenario internacional puede acelerar la expansión del proyecto de 12 millones de toneladas de gas natural licuado.

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: REUTERS

Combustibles: YPF evita anticipar nuevos aumentos

Consultado por el impacto del petróleo internacional —con el barril Brent cerca de US$100—, Marín evitó anticipar nuevos ajustes en surtidores. “Lo estamos monitoreando día a día. Si vemos que es algo permanente, analizaremos cómo seguir”, explicó. También aclaró que la petrolera busca evitar traslados bruscos al consumidor.

“No se puede aumentar de golpe porque la gente no lo soporta. Si sube y después baja enseguida, parecería especulación”, afirmó.

Respaldo internacional a Vaca Muerta

Durante su participación en CERAWeek by S&P Global, Marín también valoró los elogios del CEO de Chevron, Mike Wirth, socio de YPF en Vaca Muerta. “Es muy importante que un CEO de ese nivel destaque a la Argentina. Consolida al país como un futuro proveedor global de energía”, concluyó.