El presidente de YPF dijo lo que va a pasar con el precio del petróleo en Argentina:

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

El conflicto en Medio Oriente disparó el precio del crudo a nivel global superando la barrera de los US$100. En este contexto de alta volatilidad, el presidente de YPF, Horacio Marín, buscó llevar tranquilidad al mercado local y afirmó que la empresa está absorbiendo parte del impacto. “Se traslada lo mínimo a los consumidores”, aseguró.

Desde que se inició el conflicto el pasado 28 de febrero, el barril internacional (Brent) trepó más de un 40% y este martes 17 de marzo cotiza en torno a los US$101,50. Sin embargo, Marín confía en que esta presión alcista no sea permanente: el CEO de YPF sostuvo que “el precio alto del barril es transitorio”.

Horacio Marín, presidente de YPF. Foto: NA.

Para evitar saltos bruscos en las pizarras de las estaciones de servicio, YPF aplica una política de “micropricing”, que consiste en un análisis de mercado en ciclos breves. Marín enfatizó que la petrolera estatal no especulará con las variaciones diarias, sino que utiliza un esquema de promedios para suavizar la curva de precios internacionales.

“El precio del petróleo debe ser por 30 o 60 días. Nosotros nos ubicamos unos días antes de la guerra y no aumentamos márgenes. Trasladamos el impacto real a las arcas de YPF. YPF tiene una condición buena y se traslada lo mínimo a los consumidores”, detalló Marín, quien indicó que la empresa busca proteger el bolsillo de los usuarios mientras equilibra sus propias cuentas.

Bloqueo del Estrecho de Ormuz, uno de los mayores temores de la industria

Se trata de un punto geográfico crítico entre Irán y Omán por donde circula más del 20% del tráfico petrolero mundial. Marín definió esta situación como un riesgo sistémico: “A medida que pasa el tiempo con restricción, los países empiezan a ver escasez y el valor se dispara. Una guerra es un cisne negro para los precios”.

Este corredor marítimo es vital, ya que por allí transitan diariamente unos 15 millones de barriles provenientes de potencias energéticas como Arabia Saudita, Irak y Emiratos Árabes Unidos. Cualquier interrupción prolongada en esta vía podría desatar una crisis de suministros a escala global.

Estaciones de servicio. Foto: NA

Conflicto en Medio Oriente: el panorama del combustible en Argentina

A pesar de la política de amortiguación de YPF, los combustibles en Argentina ya acumulan un incremento del 9% en menos de un mes. Según un relevamiento de la consultora Eco Go, la suba promedio fue del 8,7% entre el 26 de febrero y el 16 de marzo, una cifra que genera preocupación de cara al índice de inflación que se conocerá en abril de 2026.

Actualmente, el costo del crudo internacional representa entre el 35% y el 40% del precio final de la nafta. En este contexto y con la flexibilización de los reportes diarios de valores al Gobierno, los precios de referencia en la Ciudad de Buenos Aires se ubican de la siguiente manera: