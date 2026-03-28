Becas Progresar Foto: ANSES

El Gobierno nacional activó una actualización integral del programa Becas Progresar 2026, con cambios relevantes que impactan directamente en miles de estudiantes de todo el país. La reformulación incluye nuevos requisitos, un calendario de inscripción escalonado, criterios de permanencia más estrictos y la confirmación del monto mensual que percibirán los beneficiarios.

Las modificaciones fueron oficializadas mediante la Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial, y cuentan con intervención directa de la Secretaría de Educación. El objetivo central es ordenar el sistema, mejorar los controles y garantizar que la ayuda llegue a quienes cumplen efectivamente con las condiciones académicas y socioeconómicas.

Cuánto se cobra con las Becas Progresar en 2026

Uno de los puntos que más interés genera es el valor de la prestación. Para este año, el monto fue unificado en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa: educación obligatoria, educación superior, enfermería y formación profesional.

Al igual que en años anteriores, el esquema de pago contempla una retención del 20%, que se libera una vez acreditada la regularidad académica. De este modo, el estudiante cobra el 80% mes a mes y el saldo restante se percibe al finalizar el ciclo lectivo si cumple los requisitos.

Además, el tiempo de cobro dependerá del momento de ingreso al programa:

Quienes accedan en la primera convocatoria podrán cobrar hasta 12 cuotas

Los que ingresen más adelante tendrán un máximo de 6 cuotas

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Fechas de inscripción: cuándo anotarse según cada línea

El cronograma de inscripción fue organizado por etapas para evitar superposiciones y facilitar la gestión:

Finalización de la educación obligatoria : del 27 de marzo al 24 de abril

Educación superior y Progresar Enfermería : del 6 al 30 de abril

Formación Profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre

La inscripción se realiza de manera online, a través de la web oficial de Progresar o mediante la app Mi Argentina, con validación de datos personales, académicos y socioeconómicos.

Nuevos requisitos y condiciones de permanencia

Si bien se mantienen los criterios generales de edad, estudios e ingresos, la normativa 2026 refuerza varios puntos clave. El ingreso del grupo familiar no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En cuanto a la edad, los límites varían según la línea:

Educación obligatoria: entre 16 y 24 años (con excepciones)

Educación superior: hasta 30 años para estudiantes avanzados

Enfermería: sin límite de edad

Formación profesional: hasta 24 años, ampliable a 35 en personas sin empleo formal

Un cambio central es la obligación de informar cualquier modificación personal, laboral o académica dentro de los 30 días. Esto incluye cambios de trabajo, suspensión de estudios o actualización de datos familiares. El trámite debe hacerse por los canales oficiales, como ANSES, la plataforma Progresar o Mi Argentina.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Renovación de la beca y excepciones especiales

La continuidad del beneficio también fue redefinida. En educación obligatoria, la beca puede renovarse hasta por cuatro años, mientras que en formación profesional solo se permite extenderla por dos cursos por ciclo lectivo.

El programa mantiene excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes a cargo de hogares monoparentales, quienes cuentan con mayor flexibilidad en edad e ingresos.

Dato clave: mantener la información actualizada ya no es opcional. El incumplimiento puede derivar en la suspensión automática del beneficio, aun cuando el estudiante cumpla con los requisitos académicos.