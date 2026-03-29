Los próximos pasos tras el fallo en Estados Unidos que anuló la condena por u$s16.100 millones. Foto: REUTERS

Luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara la sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el litigio entra en una nueva etapa procesal marcada por instancias decisivas y posibles derivaciones en distintos ámbitos judiciales e internacionales.

La resolución dejó sin efecto una condena superior a los u$s16.100 millones, pero no implica el cierre del caso. Por el contrario, abre una fase en la que las partes aún cuentan con diversas herramientas legales para intentar revertir o consolidar el resultado, en un proceso que podría extenderse durante meses e incluso años.

En este contexto, el especialista en litigios internacionales Sebastián Maril detalló los pasos que podrían seguirse a partir de ahora. El primer movimiento posible será la presentación de un pedido de revisión ante la totalidad de los jueces de la Corte de Apelaciones, instancia conocida como hearing en banc.

La resolución dejó sin efecto una condena superior a los u$s16.100 millones, pero no implica el cierre del caso. Foto: NA

Se trata de un mecanismo poco frecuente dentro del sistema judicial estadounidense, ya que este tipo de solicitudes rara vez prospera. Sin embargo, el hecho de que el fallo haya sido adoptado por mayoría (con una votación dividida 2 a 1) abre la posibilidad de que el tribunal decida reconsiderar el caso en pleno.

La solicitud debe presentarse dentro de los 14 días posteriores al fallo, mientras que la respuesta podría demorar entre 20 y 45 días. De prosperar, el expediente pasaría a ser revisado por todos los jueces del tribunal, lo que le daría al proceso un carácter excepcional.

Si ese pedido no prospera, el siguiente paso sería recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos mediante una solicitud de revisión (certiorari). No obstante, las probabilidades de que el máximo tribunal acepte tratar el caso son históricamente bajas.

La relevancia del calendario judicial en el caso YPF

La Corte Suprema entra en receso el 31 de julio y retoma su actividad durante la primera semana de octubre. Si el recurso se presenta antes de esa fecha, una eventual respuesta podría conocerse hacia diciembre de este año. En caso de rechazo, quedarían agotadas las instancias judiciales dentro de Estados Unidos. Por el contrario, si la Corte decidiera intervenir, el proceso podría extenderse considerablemente y una resolución final recién llegaría hacia mediados de 2027.

En paralelo a este recorrido dentro del sistema judicial estadounidense, existe otra alternativa que no requiere agotar las instancias previas: la apertura de un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

La alternativa de la apertura de un proceso ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Foto: NA

En ese frente, el síndico concursal con sede en Madrid (España) continuará representando a los acreedores y avanzará conforme al mandato del Juzgado Mercantil N°3. Según anticipó Maril, esta vía podría activarse antes de lo previsto, lo que introduciría una dinámica paralela al proceso que se desarrolla en Estados Unidos.

La eventual presentación ante el CIADI añadiría un nuevo nivel de complejidad al litigio, ya que trasladaría la disputa al ámbito del arbitraje internacional, con reglas y tiempos distintos a los de los tribunales estadounidenses.

El origen del caso YPF

El conflicto judicial por YPF se originó tras la estatización del 51% de la compañía en 2012 y se transformó en uno de los casos de mayor impacto potencial para las finanzas públicas argentinas en las últimas décadas.

En 2023, la jueza Loretta Preska había condenado al país a pagar una indemnización multimillonaria a los fondos demandantes, al considerar que el Estado no realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios tras la nacionalización de la empresa.

La jueza Loretta Preska había condenado al país a pagar una indemnización multimillonaria a los fondos demandantes. Foto: Reuters

La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones representó un alivio inmediato para la Argentina al dejar sin efecto esa sentencia.

Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto y las próximas definiciones serán determinantes para establecer si el fallo se consolida como un cierre definitivo del litigio o si el caso vuelve a escalar dentro del sistema judicial internacional.