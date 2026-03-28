Milei junto a funcionarios del Gobierno Foto: NA

Después de un período marcado por conflictos judiciales, ruido interno y desgaste comunicacional, el Gobierno nacional encontró en el reciente fallo judicial por la causa YPF una oportunidad para recuperar iniciativa política y reorganizar su agenda pública. La decisión de la Justicia de Estados Unidos fue recibida en Casa Rosada como un alivio significativo, tanto en términos económicos como simbólicos, aunque puertas adentro reconocen que el efecto positivo podría ser limitado en el tiempo si no se acompaña con nuevas acciones concretas.

La resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto, por el momento, la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. Ese fallo había sido dictado por la jueza Loretta Preska y representaba una amenaza directa para las ya frágiles cuentas públicas del país. La suspensión del pago y de las medidas posteriores fue celebrada como una victoria jurídica clave por el oficialismo.

Pero más allá del frente judicial, el impacto político fue inmediato. En un contexto en el que el Ejecutivo venía enfrentando una acumulación de frentes incómodos, desde causas judiciales en torno a funcionarios de primera línea hasta cuestionamientos por viajes oficiales y declaraciones patrimoniales, el caso YPF funcionó como un factor de distracción positivo y permitió al Gobierno volver a instalar un mensaje favorable en la conversación pública.

El presidente habló del fallo de la Justicai de EEUU a favor de Argentina en el Caso YPF. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Milei y la oportunidad de retomar el control del relato

El presidente Javier Milei buscó capitalizar el fallo con rapidez. Desde el entorno presidencial remarcan que se trató de un logro fruto de una estrategia legal “más profesional y consistente” que la de administraciones anteriores, y que por primera vez en más de una década la Argentina logró frenar un revés judicial de semejante magnitud en tribunales internacionales.

Bajo esa lógica, el oficialismo intentó encuadrar la decisión judicial como una muestra de orden institucional, respeto por la legalidad y defensa del interés nacional, tres ejes centrales del discurso libertario. El objetivo fue claro: mostrar capacidad de gestión y desplazar del foco mediático las controversias que habían dominado las últimas semanas.

En ese marco, el Presidente reforzó la presencia pública de algunos de sus funcionarios más cuestionados, apostando a transmitir una imagen de respaldo político y cohesión interna. Sin embargo, incluso dentro del propio espacio oficialista, admiten que el fallo por YPF, por su complejidad técnica, difícilmente pueda sostenerse como tema central en la agenda mediática durante mucho tiempo.

Un alivio con fecha de vencimiento

Aunque la decisión judicial fue celebrada como un triunfo, el conflicto está lejos de resolverse definitivamente. El fondo Burford Capital, principal demandante, ya adelantó que evalúa recurrir a instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos y tribunales internacionales como el CIADI.

Esto implica que el proceso judicial continuará abierto y que el riesgo financiero sigue latente, aunque postergado. En el Gobierno son conscientes de este escenario y saben que el fallo no elimina el problema, sino que compra tiempo. Ese margen es el que ahora buscan utilizar para recomponer imagen, avanzar con iniciativas económicas y reordenar prioridades políticas.

Argentina logra fallo favorable de la Justicia de Irlanda en el caso YPF. Foto: EFE

El desafío de transformar la victoria judicial en capital político real

El mayor interrogante hacia adelante es si el Ejecutivo logrará transformar este respiro judicial en una ventaja política sostenible. Analistas cercanos al oficialismo aseguran que la Casa Rosada intentará encadenar el fallo de YPF con anuncios de gestión y medidas económicas que refuercen la idea de estabilidad y control, especialmente en un contexto social todavía atravesado por ajustes, inflación y tensión sindical.

Por ahora, el fallo funcionó como un punto de inflexión tras semanas adversas. Pero su efecto dependerá de la capacidad del Gobierno para ampliar la agenda y evitar que nuevos conflictos vuelvan a desplazar el foco. En política, como en la Justicia internacional, las victorias parciales rara vez son definitivas.