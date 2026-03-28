Argentina logra fallo favorable de la Justicia de Irlanda en el caso YPF. Foto: EFE

La Argentina logró en marzo de 2026 una de las victorias judiciales más relevantes de su historia reciente: la Justicia de Estados Unidos revocó la condena multimillonaria por la expropiación de YPF, que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones. El fallo no solo alivió las cuentas públicas, sino que también redefinió el alcance de la soberanía jurídica argentina frente a tribunales extranjeros.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska. Aquella resolución había considerado que el Estado argentino incumplió el estatuto de la empresa al no lanzar una oferta pública para los accionistas minoritarios tras la estatización de 2012.

Un fallo que cambia la historia del caso YPF

El tribunal de alzada concluyó que los reclamos de los fondos demandantes no son reconocibles bajo la ley argentina, que es la normativa que debe regir el proceso de expropiación. Este punto fue clave: los jueces entendieron que la Ley de Expropiación votada por el Congreso prevalece sobre el estatuto interno de la compañía.

En términos prácticos, esto implica que la Argentina no deberá pagar, al menos por ahora, la indemnización récord que amenazaba con transformarse en la mayor condena económica contra un Estado soberano en tribunales estadounidenses.

El presidente habló del fallo de la Justicai de EEUU a favor de Argentina en el Caso YPF. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

El rol silencioso —pero decisivo— del gobierno de EE.UU.

Uno de los factores menos visibles, pero fundamentales, fue la postura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que en distintas presentaciones respaldó la interpretación argentina sobre la aplicación del derecho local. Si bien no intervino como parte, su posición fue considerada relevante por la Cámara de Apelaciones.

Este respaldo institucional fortaleció la estrategia legal del país y debilitó los argumentos del principal demandante: el estudio británico Burford Capital, que había adquirido los derechos de litigio por una suma marginal y apostaba a cobrar miles de millones de dólares.

Qué pasa ahora con la causa judicial

Aunque el fallo representa una victoria contundente, el litigio no quedó técnicamente cerrado. El expediente vuelve al juzgado de origen para eventuales actuaciones compatibles con el nuevo criterio. Además, los demandantes aún podrían intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas consideran muy baja la probabilidad de que el máximo tribunal lo tome.

Mientras tanto, quedaron en suspenso otros procesos derivados, como los intentos de embargar activos argentinos en el exterior o de ejecutar la sentencia mediante acciones de YPF.

Impacto económico: aire para las finanzas y señales al mercado

Desde el punto de vista económico, la anulación del fallo equivale a evitar un pago cercano al 45% del presupuesto nacional. Esto mejora de forma significativa el perfil financiero del país y reduce uno de los mayores factores de riesgo que observaban inversores y organismos internacionales.

Además, el mercado reaccionó rápidamente: las acciones de YPF subieron, mientras que Burford Capital sufrió una fuerte caída bursátil tras conocerse la decisión judicial.

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

Un precedente clave para el futuro argentino

Más allá del alivio inmediato, el fallo sienta un precedente trascendental: refuerza la validez de las decisiones soberanas adoptadas por el Congreso argentino y limita la posibilidad de que tribunales extranjeros reescriban procesos de estatización avalados por la ley local.

En síntesis, el caso YPF dejó de ser una amenaza existencial para la Argentina y pasó a convertirse en uno de los mayores triunfos jurídicos internacionales del país, con impacto político, económico y legal que se proyectará durante años.