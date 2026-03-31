Pobreza, indigencia. Foto: NA/Marcelo Capece

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025.

El mismo es de suma importancia para el Gobierno porque se trata de un dato aguardado con expectativa, ya que puede brindarle un respiro en medio de las discusiones sobre la actualidad de la economía de los argentinos.

En 2024, el índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre, lo cual fue un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%), según informó el INDEC. Asimismo, la indigencia se duplicó en un año, pasando del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros seis meses de 2024.

El INDEC dará a conocer el índice de pobreza: qué anticipan los especialistas Foto: NA

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 la pobreza bajó considerablemente, alcanzando al 38,1% de la población, 3,6 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023. En el mismo sentido, la indigencia cayó 3,6 puntos por debajo del final de la gestión del Frente de Todos, ubicándose en el 8,2%.

La tendencia se sostuvo en el primer semestre de 2025, al registrar la pobreza una caída al 31,6%, el valor más bajo desde el segundo semestre de 2018 (31,5%). En tanto, la indigencia fue del 6,9%. Con este panorama, mañana se conocerán los números del segundo semestre del 2025.

De cuánto sería el índice de pobreza que maneja el INDEC

Según estimaciones de distintos especialistas, la cifra se mantendría en niveles similares a la medición anterior y rondaría el 30%.

En esa línea, un informe reciente de Martín González-Rosada, del departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, proyecta una tasa de pobreza del 30,6% para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025.

“La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 26,6% para el mes de septiembre de 2025, 32,5% para el cuarto trimestre de 2025″, detalló.

Esta proyección indica que cerca del 31% de la población reside en hogares urbanos en situación de pobreza: “La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30 millones de personas, lo que implica que alrededor de 9,2 millones viven en hogares urbanos pobres”.

Según explicó, desde el semestre agosto de 2025 a enero de 2026, el costo de las canastas aumentó por encima de los ingresos familiares.

“Esta situación indujo una caída en la medición de la pobreza y de la indigencia hasta el semestre mayo-octubre de 2025 y un aumento a partir de ese momento hasta el semestre septiembre 2025 - febrero 2026 donde habría alcanzado al 30,6% para la pobreza y 6,7% para la indigencia”, dice el informe.