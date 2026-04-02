YPF anunció que mantendrá estable los precios de sus combustibles durante 45 días:

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

YPF anunció en las últimas horas que la petrolera mantendrá los precios estables durante 45 días en un contexto de tensión global por el conflicto en Medio Oriente y el consecuente aumento del precio del crudo.

La medida, que comenzó a regir este miércoles 1° de abril, busca amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios.

Horacio Marin. Foto: NA

“No especulamos con el bolsillo de la gente y cobramos lo que debemos cobrar”, dijo Horacio Marín en diálogo con LN+. El anuncio fue reforzado con un mensaje publicado en la cuenta de X del presidente de YPF.

YPF anunció que mantendrá estable los precios de sus combustibles durante 45 días Foto: @HoracioMarin_ok

Marín aseguró que en los últimos días observaron que la demanda de combustible comenzó a caer en el interior del país. “Se ve baja de consumo, tenemos que crear un buffer (N.d.R: amortiguador en inglés) para que el consumo no baje y de esa forma poder pasar ese período transitorio", afirmó.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

“La demanda viene mostrando señales de caída”

Desde la compañía definieron la decisión como un “buffer” o amortiguador de precios, orientado a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.

“Se van a moderar los aumentos”, señalaron desde YPF a diversos medios periodísticos, al explicar que la empresa absorberá, al menos temporalmente, el impacto del encarecimiento del petróleo a nivel internacional.

“Te voy a ayudar al mantener los precios estables durante estos 45 días, YPF te va a ayudar, pero cuando la guerra termine y la situación se estabilice, vos vas a tener que ayudar a YPF“, agregó Marín dirigiéndose al público televidente.

En ese marco, desde la empresa aclararon que la medida alcanza únicamente a la variable vinculada al precio del crudo.

“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.

“Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, añadieron.