YPF anunció que mantendrá estable los precios de sus combustibles durante 45 días: las razones
“No especulamos con el bolsillo de la gente y cobramos lo que debemos cobrar”, aseguró Horacio Marín, presidente de la petrolera.
YPF anunció en las últimas horas que la petrolera mantendrá los precios estables durante 45 días en un contexto de tensión global por el conflicto en Medio Oriente y el consecuente aumento del precio del crudo.
La medida, que comenzó a regir este miércoles 1° de abril, busca amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios.
“No especulamos con el bolsillo de la gente y cobramos lo que debemos cobrar”, dijo Horacio Marín en diálogo con LN+. El anuncio fue reforzado con un mensaje publicado en la cuenta de X del presidente de YPF.
Marín aseguró que en los últimos días observaron que la demanda de combustible comenzó a caer en el interior del país. “Se ve baja de consumo, tenemos que crear un buffer (N.d.R: amortiguador en inglés) para que el consumo no baje y de esa forma poder pasar ese período transitorio", afirmó.
“La demanda viene mostrando señales de caída”
Desde la compañía definieron la decisión como un “buffer” o amortiguador de precios, orientado a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.
“Se van a moderar los aumentos”, señalaron desde YPF a diversos medios periodísticos, al explicar que la empresa absorberá, al menos temporalmente, el impacto del encarecimiento del petróleo a nivel internacional.
“Te voy a ayudar al mantener los precios estables durante estos 45 días, YPF te va a ayudar, pero cuando la guerra termine y la situación se estabilice, vos vas a tener que ayudar a YPF“, agregó Marín dirigiéndose al público televidente.
En ese marco, desde la empresa aclararon que la medida alcanza únicamente a la variable vinculada al precio del crudo.
“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.
“Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, añadieron.