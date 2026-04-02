Cuenta DNI mejoró uno de sus beneficios más populares:

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

En abril, Cuenta DNI renovó su esquema de beneficios para que las personas usuarias puedan seguir ahorrando en compras cotidianas. Entre las novedades del mes, se suma Le Park Entretenimientos como marca destacada, con descuentos disponibles todos los días, ampliando así las opciones para aprovechar promociones.

Además, continúa vigente de lunes a viernes el descuento en comercios de barrio, que alcanza a rubros como carnicerías, granjas y pescaderías, uno de los beneficios más utilizados para compras de alimentos de consumo diario.

El descuento en comercios de cercanía de Cuenta DNI es acumulable: cómo aprovecharlo

Uno de los puntos más convenientes del programa es que la promoción en comercios barriales puede combinarse con otros beneficios según el día:

Lunes y martes: se suma al descuento en librerías.

Miércoles y jueves: también puede combinarse con farmacias y perfumerías.

Martes y miércoles: se acumula con promociones en supermercados que no pertenecen a grandes cadenas.

De esta manera, una misma jornada permite obtener ahorro en distintos rubros, siempre que las compras se realicen en comercios adheridos.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

También siguen activos durante abril los beneficios en locales gastronómicos, supermercados, universidades, ferias y mercados bonaerenses, lo que mantiene una amplia red de descuentos para diferentes consumos cotidianos.

Cuenta DNI: todas las promociones que siguen vigentes en abril 2026

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia