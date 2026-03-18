Cómo solicitar la ayuda de ANSES si te quedaste sin trabajo en 2026:

La Prestación de Desempleo que otorga ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una ayuda económica clave para trabajadores que pierden su empleo sin justa causa. Estamos hablando de la Prestación de Desempleo, un beneficio que está destinado a acompañar económicamente a quienes atraviesan una situación de desocupación mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Este año, el programa continuará vigente con algunos requisitos específicos y distintas modalidades de acceso, tanto de forma online como presencial. Además de un ingreso mensual, la prestación permite seguir cobrando ciertas asignaciones familiares.

Desempleo Foto: Foto generada con IA

¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y a quiénes beneficia?

La Prestación de Desempleo consiste en una asistencia económica destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.

El objetivo es brindar un ingreso durante el período de desempleo y reducir el impacto económico hasta que la persona consiga un nuevo trabajo. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos según el tipo de trabajo:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y al menos 90 días en el último año antes de la desvinculación.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Además, el despido debe haber sido sin justa causa o por motivos válidos según la normativa laboral.

El monto y la duración del beneficio dependen de:

Los ingresos previos del trabajador

La cantidad de meses con aportes registrados

La prestación se paga en cuotas mensuales, que pueden ir de 2 a 12 meses. En el caso de personas mayores de 45 años, el período se extiende 6 meses adicionales. Otro punto importante es que el beneficiario puede seguir cobrando otras asignaciones compatibles, como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por prenatal

Asignación por nacimiento o adopción

Ayuda escolar anual

Asignación por matrimonio

Para poder cobrar este beneficio, ANSES se encarga de abrir una Cuenta de la Seguridad Social en un banco para que el beneficiario reciba el dinero. El cobro puede hacerse por ventanilla o con tarjeta de débito y en el caso de que ya se reciban otras prestaciones, se utilizará la misma cuenta bancaria.

ANSES ayuda a los trabajadores que se quedaron sin empleo

Paso a paso: cómo realizar el trámite en ANSES de forma presencial y virtual

El trámite puede hacerse de manera online o presencial.

Trámite online

Ingresar al sitio oficial de ANSES

Acceder a “Atención Virtual”

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Cargar la documentación requerida

Trámite presencial

Solicitar turno previo

Presentarse en una oficina de ANSES con la documentación

Documentación necesaria

Se debe presentar DNI (original y copia) y comprobantes que acrediten la situación de desempleo, según el caso:

Despido sin causa: telegrama o carta documento

Quiebra del empleador: documentación judicial o del síndico

Renuncia con causa justificada: telegramas enviados

Fin de contrato: copia del contrato vencido

Fallecimiento del empleador: acta de defunción

Problemas de salud: certificado médico de aptitud laboral

La Prestación por Desempleo de ANSES es una herramienta fundamental para quienes atraviesan la pérdida de su trabajo. Cumplir con los requisitos y realizar el trámite correctamente permite acceder a un respaldo económico clave en un momento de transición laboral.