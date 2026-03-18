Cómo solicitar la ayuda de ANSES si te quedaste sin trabajo en 2026: trámite, montos y requisitos
La prestación por desempleo brinda asistencia económica a quienes fueron despedidos sin causa. Quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una ayuda económica clave para trabajadores que pierden su empleo sin justa causa. Estamos hablando de la Prestación de Desempleo, un beneficio que está destinado a acompañar económicamente a quienes atraviesan una situación de desocupación mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
Este año, el programa continuará vigente con algunos requisitos específicos y distintas modalidades de acceso, tanto de forma online como presencial. Además de un ingreso mensual, la prestación permite seguir cobrando ciertas asignaciones familiares.
¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y a quiénes beneficia?
La Prestación de Desempleo consiste en una asistencia económica destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.
El objetivo es brindar un ingreso durante el período de desempleo y reducir el impacto económico hasta que la persona consiga un nuevo trabajo. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos según el tipo de trabajo:
- Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y al menos 90 días en el último año antes de la desvinculación.
Además, el despido debe haber sido sin justa causa o por motivos válidos según la normativa laboral.
El monto y la duración del beneficio dependen de:
- Los ingresos previos del trabajador
- La cantidad de meses con aportes registrados
La prestación se paga en cuotas mensuales, que pueden ir de 2 a 12 meses. En el caso de personas mayores de 45 años, el período se extiende 6 meses adicionales. Otro punto importante es que el beneficiario puede seguir cobrando otras asignaciones compatibles, como:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por prenatal
- Asignación por nacimiento o adopción
- Ayuda escolar anual
- Asignación por matrimonio
Para poder cobrar este beneficio, ANSES se encarga de abrir una Cuenta de la Seguridad Social en un banco para que el beneficiario reciba el dinero. El cobro puede hacerse por ventanilla o con tarjeta de débito y en el caso de que ya se reciban otras prestaciones, se utilizará la misma cuenta bancaria.
Paso a paso: cómo realizar el trámite en ANSES de forma presencial y virtual
El trámite puede hacerse de manera online o presencial.
Trámite online
- Ingresar al sitio oficial de ANSES
- Acceder a “Atención Virtual”
- Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Cargar la documentación requerida
- Trámite presencial
- Solicitar turno previo
- Presentarse en una oficina de ANSES con la documentación
- Documentación necesaria
Se debe presentar DNI (original y copia) y comprobantes que acrediten la situación de desempleo, según el caso:
- Despido sin causa: telegrama o carta documento
- Quiebra del empleador: documentación judicial o del síndico
- Renuncia con causa justificada: telegramas enviados
- Fin de contrato: copia del contrato vencido
- Fallecimiento del empleador: acta de defunción
- Problemas de salud: certificado médico de aptitud laboral
La Prestación por Desempleo de ANSES es una herramienta fundamental para quienes atraviesan la pérdida de su trabajo. Cumplir con los requisitos y realizar el trámite correctamente permite acceder a un respaldo económico clave en un momento de transición laboral.