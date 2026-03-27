Créditos ANSES Foto: Foto generada con IA

En medio de los cambios en los programas sociales y laborales, el Gobierno confirmó una noticia clave: el programa Acompañamiento Social continuará vigente durante todo 2026. La medida lleva tranquilidad frente a las dudas que surgieron tras la reestructuración de otras iniciativas vinculadas al empleo.

Este beneficio se paga a través de ANSES y mantendrá un monto mensual de $78.000 sin modificaciones y seguirá dirigido a los sectores más vulnerables. La confirmación oficial forma parte de una estrategia más amplia que busca reorganizar la asistencia social y fortalecer herramientas de capacitación laboral.

Programa "Volver al Trabajo" de la ANSES. Foto: ANSES.

El fin del programa Volver al Trabajo, una de las políticas que reemplazó al Potenciar Trabajo, generó incertidumbre sobre el futuro de otras ayudas. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano aclaró que Acompañamiento Social no será afectado por estos cambios.

Programa Acompañamiento Social: qué es y cuáles son las novedades sobre esta ayuda económica

El programa de Acompañamiento Social está enfocado en personas que enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal. Se trata de un esquema de asistencia directa que prioriza a sectores con barreras estructurales.

Entre las principales novedades, se encuentra que en el mes de abril, el Gobierno avanzará con la transformación de programas laborales, y “Volver al Trabajo” será reconvertido en un sistema de vouchers educativos orientados a la formación. En este contexto, Acompañamiento Social continuará funcionando sin interrupciones desde mayo.

Además, el programa cuenta con financiamiento garantizado dentro del Presupuesto 2026, lo que asegura su continuidad. Incluso, se prevé un incremento real del 49,7% en las partidas destinadas a esta asistencia, reforzando su alcance en todo el país.

Programa "Volver al Trabajo". Foto: Portal Empleo.

Beneficiarios de Acompañamiento Social y sus diferencias con Volver al Trabajo

Los beneficiarios serán los siguientes:

Personas mayores de 50 años.

Madres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Actualmente, más de 200 mil personas reciben este apoyo económico en Argentina, consolidándose como una herramienta clave dentro del sistema de contención social.

A diferencia de "Volver al Trabajo", que será transformado en un modelo centrado en la capacitación mediante vouchers educativos, Acompañamiento Social mantiene su enfoque en la ayuda económica directa. Esto marca una diferencia central: mientras uno apunta a la formación e inserción laboral, el otro busca garantizar ingresos a quienes tienen más dificultades para acceder a un empleo formal.

Trámites online Foto: Foto generada con IA

El trámite clave que tenés que cumplir para asegurarte el cobro de Acompañamiento Social

Para seguir cobrando el beneficio sin inconvenientes, es fundamental cumplir con un requisito clave: mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo, la plataforma oficial utilizada para la comunicación con los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcan que no tener la información al día puede generar problemas en la recepción de notificaciones e incluso afectar la continuidad del cobro.

Por eso, se recomienda revisar periódicamente los datos registrados y asegurarse de que toda la información esté correcta. Este paso es simple, pero resulta esencial para garantizar el acceso continuo a esta ayuda económica durante todo el año.