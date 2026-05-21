El Obelisco cumple 90 años y lo celebra con música, teatro y shows gratuitos:

El Obelisco celebrará sus 90 años con una jornada cultural gratuita en pleno centro porteño. Foto: AFP.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar los 90 años del Obelisco con una jornada especial que transformará el centro porteño en un enorme corredor cultural al aire libre. La cita tendrá lugar el sábado 23 de mayo, cuando se realizará “La Noche del Obelisco”, un evento gratuito que incluirá espectáculos audiovisuales, música en vivo, actividades, gastronomía y una extensión especial del servicio de subte durante toda la madrugada.

La propuesta coincide con una nueva edición de Corrientes 24 hs, iniciativa que busca potenciar la actividad nocturna sobre una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Vecinos y turistas podrán recorrer teatros, bares, librerías y escenarios artísticos abiertos hasta altas horas de la noche.

¿Cómo será “La Noche del Obelisco”?

El principal atractivo del festejo será un impactante show de mapping 3D proyectado directamente sobre la estructura del Obelisco. A través de secuencias audiovisuales especialmente diseñadas para la ocasión, el monumento se convertirá en una gigantesca pantalla que repasará momentos históricos, aspectos arquitectónicos y símbolos culturales vinculados a Buenos Aires.

El espectáculo tendrá varias funciones durante la noche para permitir que miles de personas puedan disfrutarlo. Además, sobre la avenida Corrientes habrá propuestas para todos los públicos, incluyendo presentaciones musicales, DJs en vivo, espectáculos teatrales, intervenciones culturales y promociones gastronómicas en bares y pizzerías históricas de la zona.

Un show de mapping 3D proyectará imágenes y secuencias audiovisuales sobre el histórico monumento. Foto: Buenos Aires Ciudad.

La programación fue organizada junto a productores culturales y organismos municipales con el objetivo de ofrecer una experiencia urbana nocturna pensada tanto para familias como para turistas y grupos de amigos.

Los 90 años del Obelisco: cronograma de actividades

23 h: Por siempre Astor : Orquesta homenaje a la obra de Piazzola, que propone un recorrido por sus composiciones más emblemáticas como Adiós Nonino, Balada para un loco, Libertango, entre otras.

00 h: Joaco Burgos : Cantante, compositor y músico argentino que combina frescura, virtuosismo y una conexión profunda con la tradición del rock nacional.

01:00 h: No Name: Dúo argentino de DJs y productores que ha desarrollado una identidad sonora distintiva dentro de la escena electrónica contemporánea.

Recorrido inmersivo

Desde Av. Callao hasta Cerrito, un recorrido por las nueve décadas que marcaron a la ciudad de Buenos Aires.

1930 – La creación del Obelisco | Entre Callao y Rodríguez Peña: Con ambientación sonora, se reproducirán noticias radiales de la época sobre la construcción del Obelisco, acompañadas por personajes caracterizados como canillitas que repartirán diarios alusivos.

1940/50 – Tango | Entre Rodríguez Peña y Montevideo: intervención sonora con música en vivo, con bandoneonista y pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.

1960 – Disco y psicodelia | Entre Montevideo y Paraná: espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.

1970 – Cultura DJ y vinilos | Entre Paraná y Uruguay: estación sonora con DJ en vivo utilizando vinilos y música representativa de la década.

1980/90 – Cultura pop y neón | Entre Uruguay y Talcahuano: intervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90.

2000 – Cultura urbana contemporánea | Entre Talcahuano y Libertad: DJ en vivo con música de los años 2000 y performers caracterizados que acompañarán la propuesta estética de la década.

El Obelisco cumple 90 años: subte extendido y cortes de tránsito en el centro porteño

Debido a la gran convocatoria que se espera para el evento, el Gobierno porteño confirmó una extensión especial del horario del subte hasta las 3 de la mañana. La medida busca facilitar la circulación de personas en el área céntrica y reducir el uso de vehículos particulares.

Las autoridades recomendaron utilizar transporte público y llegar con anticipación debido a las restricciones de tránsito programadas para esa jornada.

Entre los principales cortes previstos se encuentra la peatonalización de la avenida Corrientes entre Callao y Cerrito. También habrá desvíos parciales en las inmediaciones del Obelisco, especialmente sobre Cerrito y Carlos Pellegrini.

El Gobierno porteño confirmó una extensión especial del horario del subte. Foto: Buenos Aires Ciudad

Por su parte, el Metrobús de la avenida 9 de Julio continuará funcionando, aunque podrían implementarse modificaciones temporales según el flujo peatonal.

La historia del Obelisco, el gran símbolo porteño

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. El monumento fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, una de las figuras más destacadas del modernismo argentino y también responsable del diseño del Teatro Gran Rex.

Con 67,5 metros de altura, el Obelisco se levantó en tiempo récord: la construcción demoró apenas 31 días y requirió el trabajo de 157 operarios.

A lo largo de las décadas, el monumento se consolidó como el gran ícono de la Ciudad de Buenos Aires y escenario habitual de festejos deportivos, movilizaciones sociales y celebraciones populares.

El Obelisco fue inaugurado en 1936 y hoy es uno de los símbolos más reconocidos de Buenos Aires.

Incluso, años después de su inauguración, existió un proyecto impulsado desde el Concejo Deliberante para demolerlo por cuestiones estéticas y de seguridad. Sin embargo, la iniciativa finalmente fue vetada y el Obelisco permaneció en pie hasta convertirse en uno de los monumentos más reconocidos de la Argentina.

¿Cómo es el Mirador Obelisco?

Desde 2025 funciona además el “Mirador Obelisco”, un espacio turístico que permite ingresar al interior del monumento y ascender hasta la cúpula mediante un ascensor vidriado.

Desde allí, a casi 70 metros de altura, los visitantes pueden observar vistas panorámicas de la ciudad a través de cuatro ventanas orientadas hacia distintos puntos cardinales.