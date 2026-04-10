Cepo cambiario. Foto: Unsplash.

El Gobierno nacional dispuso en las últimas horas una flexibilización del cepo cambiario mediante una serie de medidas impulsadas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el objetivo de facilitar operaciones en dólares tanto para personas como para empresas.

Entre los cambios más relevantes, se estableció que las personas humanas ya no estarán obligadas a liquidar en el mercado local los dólares obtenidos por exportaciones de bienes. No obstante, deberán ingresar las divisas al país. De esta manera, se iguala el criterio que ya regía para las exportaciones de servicios.

A quiénes alcanza la serie de medidas

Por otro lado, se eliminó el tope de US$50 para el retiro de efectivo en el exterior mediante tarjeta de crédito. Con esta modificación, se busca facilitar los gastos fuera del país y reducir la necesidad de trasladar efectivo.

En el caso de las empresas, también se ampliaron los plazos para el ingreso de divisas. Para exportaciones destinadas a filiales —siempre que no superen los US$200 millones anuales— el plazo se extiende de 60 a 180 días. Para otros sectores, como el de indumentaria, el plazo pasa de 180 a 365 días.

Cepo cambiario. Foto: Reuters

Asimismo, se amplía a 365 días el plazo para el ingreso de divisas correspondientes a exportaciones de bienes de capital.

Las medidas también habilitan a las empresas a pagar Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta tres días antes de su vencimiento.

Por último, se autoriza el acceso al mercado oficial para realizar coberturas cambiarias vinculadas a deudas nominadas en otras monedas.