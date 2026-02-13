Banco Central. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa comprando dólares en el mercado cambiario y, esta vez, fueron US$ 141 millones. La acumulación de reservas continúa siendo un eje central en la administración de Javier Milei, y ya llevan comprados US$ 890 millones en el mes de febrero.

En ese orden, las reservas internacionales brutas cayeron a US$ 45.056 millones pero aumentaron un US$ 251 millones respecto al 12 de febrero.

Dólares en Argentina Foto: BCRA

De qué consta el nuevo sistema de bandas cambiarias

En 2026, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

El BCRA compraría alrededor de US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones en el año, según proyecciones oficiales. La regla es que las compras no superen el % del monto total operado en el mercado cambiario para evitar alteraciones.

El día de mayor nivel de reservas en cuatro años

El Banco Central de la República Argentina cerró otra jornada exitosa el lunes 9 de febrero al comprar US$176 millones e hiló 26 ruedas seguidas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. La entidad gubernamental superó los US$1.600 millones adquiridos desde el inicio de 2026.

De esta manera, el organismo alcanzó a acumular más del 16% de la meta anual para la compra de moneda extranjera. La noticia se enmarcó dentro de la denominada “fase 4″ del actual programa económico. Para la concreción de estas operaciones, el organismo monetario emite pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, manteniendo la liquidez y evitando presiones sobre las tasas de interés.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Qué pasó con el dólar post media sanción de la Reforma Laboral

Los mercados financieros argentinos reaccionaron con movimientos pronunciados luego de que el Senado diera media sanción al proyecto de Reforma Laboral, con el dólar acercándose nuevamente a los $1.400 en el segmento mayorista y alrededor de $1.420 en el minorista, mientras que el indicador de riesgo país volvió a quebrar el umbral de los 500 puntos básicos.

En el Banco Nación, el dólar minorista cotizaba cerca de los $1.415 y el mayorista rondaba los $1.395, niveles que se registran en paralelo a la expectativa por la aprobación legislativa y el avance de otras iniciativas económicas del Gobierno.

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

El retroceso del riesgo país por debajo de los 500 puntos fue interpretado por analistas como una señal de alivio en los activos de deuda soberana tras la votación en el Congreso. Sin embargo, operadores siguen atentos a la evolución de otros datos macroeconómicos y a las condiciones globales que afectan la percepción de riesgo sobre Argentina.