Los aviones KC-135R. Foto: Wikipedia.

La incorporación de los cazas F-16 Fighting Falcon abrió un nuevo frente de planificación para la Fuerza Aérea Argentina: asegurar, en tiempos compatibles, los recursos de apoyo que permitan a estas aeronaves operar con alcance y continuidad acordes a estándares actuales.

En ese marco, la posible adquisición del KC-135R Stratotanker dejó de ser una hipótesis teórica para convertirse en un objetivo concreto dentro de la agenda institucional.

De acuerdo con información oficial, ya se inició el proceso formal mediante el envío de una Carta de Solicitud a los Estados Unidos, paso que activa el mecanismo de compra a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS).

Esta instancia permite a las autoridades norteamericanas analizar la disponibilidad de unidades, los costos estimados, los paquetes logísticos asociados y los requerimientos de capacitación.

La modalidad evaluada es la conocida como “rampa a rampa”, que implica la transferencia de aeronaves aún en servicio. Este esquema reduce los plazos entre la firma de los acuerdos y la entrada en operación, aunque también depende del cronograma interno de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que continúa utilizando intensamente el KC-135R mientras avanza en su reemplazo progresivo por el KC-46.

En consecuencia, los tiempos del proyecto argentino están condicionados por decisiones presupuestarias y por el ritmo de incorporación de nuevos sistemas por parte de Washington.

La Fuerza Aérea Argentina planea incorporar dos aviones KC-135R. Foto: Wikipedia.

Desde el punto de vista financiero, la operación no se limita a la compra de los aviones. El paquete en estudio incluye apoyo logístico inicial, provisión de repuestos, documentación técnica, entrenamiento de tripulaciones y operadores de pértiga, además de la formación de personal de mantenimiento.

También, se analizan inversiones complementarias en infraestructura: hangares, pistas, equipos de apoyo en tierra y capacidades para inspecciones de mayor complejidad.

Un desafío contra el tiempo

Aunque el KC-135R es un sistema probado, sus costos de operación, mantenimiento y modernización exigen una planificación presupuestaria de mediano y largo plazo. El objetivo es evitar que la flota quede limitada por restricciones financieras, como ocurrió en experiencias previas con aeronaves de gran porte.

En términos estratégicos, la eventual incorporación del Stratotanker está directamente vinculada al éxito del Programa F-16.

Sin una capacidad propia de reabastecimiento en vuelo, el empleo pleno de los nuevos cazas se vería condicionado, especialmente en misiones de vigilancia aérea prolongada, control del espacio marítimo y operaciones combinadas con fuerzas aliadas.

Si el proceso se concreta, Argentina recuperaría una capacidad crítica tanto para la defensa como para el transporte estratégico, y se integraría nuevamente al reducido grupo de países de la región con medios orgánicos de reabastecimiento en vuelo para aviones de combate de alto rendimiento.