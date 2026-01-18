La Fuerza Aérea Argentina y un paso importante para poner en marcha sus aviones F-16. Foto: ULAN/Pool / Latin America News A

Si bien los primeros aviones caza F-16 ya se encuentran en el Área de Material Río IV (Córdoba), la Fuerza Aérea Argentina (FAA) es consciente de la necesidad de fortalecer el sostenimiento operativo del sistema de armas F-16AM/BM Fighting Falcon. Por eso, inició una nueva licitación a través de la Oficina del Agregado Aeronáutico de la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos.

En el marco del proceso de alistamiento y consolidación logística del Programa Peace Condor, Argentina busca la adquisición de neumáticos del tren de aterrizaje principal y de nariz de las aeronaves recientemente incorporadas. El objetivo es asegurar la disponibilidad de componentes críticos para las futuras operaciones de los cazas asignados al Grupo 6 de Caza.

Aviones F-16. Foto: Gentileza Defensa.

Esta iniciativa se suma a la adquisición de misiles aire-aire AMRAAM AIM-120C-8. Este proyectil llegará al país en 36 unidades, junto con equipos de guía y bombas guiadas para colocar al país entre las pocas de la región capaces de operar misiles aire-aire aptos para atacar blancos más allá del alcance visual, con una capacidad tecnológica comparable a la de otras fuerzas aéreas del continente, como las de Brasil, Chile, Venezuela y Perú.

Enero, el mes clave para que los aviones F-16 estén operativos

Enero aparece como un punto de inflexión en el camino hacia la operación de los aviones F-16 que incorporará la Fuerza Aérea Argentina. Según lo previsto, durante este mes comenzaría la etapa inicial de formación de los primeros pilotos argentinos que volarán estas aeronaves de combate, adquiridas a Dinamarca con aval de Estados Unidos.

El plan contempla un esquema gradual. En una primera instancia, el foco estará puesto en la capacitación de un núcleo reducido de especialistas, integrado tanto por pilotos como por técnicos de mantenimiento. La estrategia apunta a que ese “núcleo duro” adquiera los conocimientos esenciales para, más adelante, replicar la formación dentro del país y ampliar el número de personal calificado.

Los pilotos argentinos de los caza F-16. Foto: X @luispetri

Mientras ese proceso se consolida, el sistema de instrucción será mixto. Una parte significativa de la capacitación continuará realizándose en Estados Unidos, donde los pilotos y técnicos argentinos se entrenarán bajo estándares de la OTAN y con simuladores y aeronaves operativas. De acuerdo con los lineamientos actuales, este esquema se mantendría al menos durante 2026.

La puesta en marcha de esta fase resulta determinante, ya que de su cumplimiento dependen los plazos posteriores de entrenamiento, la calificación del personal y la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía en la formación, objetivo que la Fuerza Aérea proyecta alcanzar hacia 2027.