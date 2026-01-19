Se acercan los entrenamientos aéreos a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

La llegada de los primeros 6 aviones caza F-16 a Córdoba fue solamente el principio de un proceso que demandará meses hasta que las aeronaves estén operativas. Por ahora, el Área de Material Río Cuarto es testigo del alistamiento técnico y adaptación de sistemas, mientras se capacita a pilotos y personal especializado.

Luego de la adquisición de misiles aire-aire AMRAAM AIM-120C-8, el próximo paso parece ser iniciar los vuelos de entrenamiento. Teniendo en cuenta que en un principio se había previsto que los entrenamientos aéreos comenzaran durante enero, pero distintas demoras en el proceso de alistamiento hicieron que el cronograma se desplazara, se espera que los mismos tengan lugar a fines de febrero o principios de marzo.

Los nuevos aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Forsvarets

Para caer en la cuenta de la importancia de este paso, hay que considerar que, mientras las aeronaves permanecen en proceso de adecuación de sistemas y puesta a punto, está previsto que otros seis aviones caza F-16 arriben en diciembre de este año, y que el proceso continúe hasta completar un total de 24 aviones de combate hacia el 2028.

Las características de los aviones cazas F-16

Los F-16 son aviones de combate de cuarta generación, clasificados como cazas multirol y supersónicos. Su incorporación representa un importante avance en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina, al combinar versatilidad operativa, tecnología de punta y una amplia capacidad de armamento.

En materia de armamento, los F-16 pueden portar misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C-8 AMRAAM, con un alcance superior a los 160 kilómetros, y misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder. Además, están equipados con bombas guiadas por láser, como la GBU-12, y bombas convencionales MK-82, lo que les permite adaptarse a distintos tipos de misiones. A esto se suman sistemas de guerra electrónica y pods de reconocimiento que amplían sus capacidades tácticas.

Los aviones F-16, la nueva joya de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@drjorgerachid

Desde el punto de vista tecnológico, incorporan pantallas multifunción, sistemas de navegación por satélite y comunicaciones seguras. Estas mejoras optimizan tanto la eficacia en combate como la seguridad del piloto.

En cuanto a su capacidad operativa, los F-16 pueden cumplir una amplia gama de misiones, desde patrullas aéreas hasta ataques terrestres y tareas de reconocimiento. Su velocidad supersónica, que puede alcanzar Mach 2, y su capacidad para operar en diversas condiciones climáticas los convierten en una herramienta altamente flexible. Gracias a sus pilones externos, pueden transportar distintos tipos de armamento, lo que refuerza su papel como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.