Chau frío: el supermercado que lanzó estufas y caloventores desde 23.000 pesos para anticiparse al invierno
Con descuentos de hasta el 57%, financiación en cuotas sin interés y promociones exclusivas online, se pueden hacer compras para equipar el hogar contra el frío.
Con el descenso de temperaturas, muchas familias ya buscan alternativas para calefaccionarse sin gastar de más. Por eso, una importante línea de supermercados lanzó una promoción para comprar estufas o caloventores de buena calidad.
Se trata de Carrefour, que presentó una batería de ofertas en calefacción durante abril de 2026, con descuentos importantes, variedad de productos y beneficios adicionales que apuntan a facilitar la compra en distintos niveles de presupuesto.
Ahorro en calefacción: Carrefour rebaja el precios de estufas y caloventores para anticiparse al invierno 2026
Con la llegada del otoño, esta línea de supermercados lanzó una campaña para que los hogares puedan acceder a estufas, caloventores y equipos de climatización, con el objetivo de facilitar la compra anticipada antes de la temporada invernal.
La propuesta combina descuentos imperdibles, que alcanzan hasta el 57%, con opciones de financiación accesibles, como cuotas sin interés y promociones bancarias. De esta manera, los consumidores pueden planificar la compra de equipos esenciales sin comprometer el presupuesto mensual.
Además, el catálogo incluye diferentes tecnologías de calefacción: desde modelos eléctricos e infrarrojos hasta calefactores a gas y vitroconvectores, adaptándose a distintos espacios, necesidades y consumos energéticos.
Dentro de este gran descuento, se destacan productos con rebajas relevantes y facilidades de pago. Estas son algunas de las opciones más atractivas disponibles tanto en tiendas físicas como en la web:
- Caloventor con timer AX-CA 2000W Axel: $35.999 (antes $39.999), con 10% de descuento y cuotas con bancos.
- Caloventor Liliana Forzahot PTC617: $77.999, financiado hasta en 12 cuotas fijas.
- Calefactor infrarrojo Axel AX-CI1000: $39.999, también en hasta 12 cuotas.
- Estufa sin salida ESKABE 8000 Kcal: $279.999 (antes $399.999), con 30% de descuento y 3 cuotas sin interés.
- Vitroconvector Peabody Rosa 1500 W: $101.499 (antes $144.999), con 30% off y financiación.
- Calefactor a gas Eskabe S21 5000: $312.642, con planes de pago en cuotas.
- Estufa Emege 5500 kcal Patagonia: $349.999, con beneficios adicionales usando medios de pago del supermercado.
Los precios arrancan desde los $23.400 en modelos seleccionados, lo que amplía el acceso a equipos de calefacción básicos para distintos presupuestos.
Promociones 2x1, cupones de descuento y otras formas de gastar menos en Carrefour
Más allá de los descuentos directos, la cadena suma múltiples herramientas de ahorro que potencian las ofertas:
- Promociones 2x1 en productos seleccionados.
- 15% de descuento online los jueves, abonando con medios de pago propios.
- Hasta 12 cuotas sin interés en artículos elegidos.
- 10% de descuento directo los miércoles y sábados, pagando con la app o QR, sin tope de reintegro.
A su vez, la aplicación oficial de Carrefour Argentina permite acceder a beneficios exclusivos como:
- Cupones digitales personalizados.
- Envío gratis en compras superiores a $10.000.
- Promociones especiales en financiación.