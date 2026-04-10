Cómo calentar el hogar, sin necesidad de utilizar una estufa. Foto: Archivo.

Con el descenso de temperaturas, muchas familias ya buscan alternativas para calefaccionarse sin gastar de más. Por eso, una importante línea de supermercados lanzó una promoción para comprar estufas o caloventores de buena calidad.

Se trata de Carrefour, que presentó una batería de ofertas en calefacción durante abril de 2026, con descuentos importantes, variedad de productos y beneficios adicionales que apuntan a facilitar la compra en distintos niveles de presupuesto.

Promociones para comprar estufas

Ahorro en calefacción: Carrefour rebaja el precios de estufas y caloventores para anticiparse al invierno 2026

Con la llegada del otoño, esta línea de supermercados lanzó una campaña para que los hogares puedan acceder a estufas, caloventores y equipos de climatización, con el objetivo de facilitar la compra anticipada antes de la temporada invernal.

La propuesta combina descuentos imperdibles, que alcanzan hasta el 57%, con opciones de financiación accesibles, como cuotas sin interés y promociones bancarias. De esta manera, los consumidores pueden planificar la compra de equipos esenciales sin comprometer el presupuesto mensual.

Oferta de caloventores

Además, el catálogo incluye diferentes tecnologías de calefacción: desde modelos eléctricos e infrarrojos hasta calefactores a gas y vitroconvectores, adaptándose a distintos espacios, necesidades y consumos energéticos.

Dentro de este gran descuento, se destacan productos con rebajas relevantes y facilidades de pago. Estas son algunas de las opciones más atractivas disponibles tanto en tiendas físicas como en la web:

Caloventor con timer AX-CA 2000W Axel: $35.999 (antes $39.999), con 10% de descuento y cuotas con bancos.

Caloventor Liliana Forzahot PTC617: $77.999, financiado hasta en 12 cuotas fijas.

Calefactor infrarrojo Axel AX-CI1000: $39.999, también en hasta 12 cuotas.

Estufa sin salida ESKABE 8000 Kcal: $279.999 (antes $399.999), con 30% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Vitroconvector Peabody Rosa 1500 W: $101.499 (antes $144.999), con 30% off y financiación.

Calefactor a gas Eskabe S21 5000: $312.642, con planes de pago en cuotas.

Estufa Emege 5500 kcal Patagonia: $349.999, con beneficios adicionales usando medios de pago del supermercado.

Los precios arrancan desde los $23.400 en modelos seleccionados, lo que amplía el acceso a equipos de calefacción básicos para distintos presupuestos.

Supermercado Carrefour. Foto: NA

Promociones 2x1, cupones de descuento y otras formas de gastar menos en Carrefour

Más allá de los descuentos directos, la cadena suma múltiples herramientas de ahorro que potencian las ofertas:

Promociones 2x1 en productos seleccionados.

15% de descuento online los jueves , abonando con medios de pago propios.

Hasta 12 cuotas sin interés en artículos elegidos.

10% de descuento directo los miércoles y sábados, pagando con la app o QR, sin tope de reintegro.

A su vez, la aplicación oficial de Carrefour Argentina permite acceder a beneficios exclusivos como: