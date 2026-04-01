El funcionario sostuvo que la inflación de marzo 2026 podría superar a la de febrero. Foto: Noticias Argentinas

Durante su disertación este miércoles 1° de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Luis Caputo brindó precisiones sobre el rumbo del programa económico y anticipó que la inflación de marzo de 2026 mostraría un rebote respecto a la tendencia previa por un factor clave de la economía. El ministro habló tras el reciente informe del INDEC, que reveló que la pobreza bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13 millones de personas

El funcionario dijo que la inflación que el INDEC informará el próximo 14 de abril se ubicará por encima del 2,9% registrado en febrero producto del aumento de la nafta. Según explicó, este incremento responde a factores estacionales y de costos regulados: “Por ahí en un mes tengamos un indicador que nos juegue en contra. La inflación de marzo, producto de la nafta y la educación, de más alta, pero esto no nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”.

Sumado a eso, rechazó las críticas de quienes sostuvieron que el esquema oficial fuerza una elección entre actividad y precios: “Tenemos que terminar de comernos el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar”. Bajo su visión, tras el piso alcanzado en 2024, la economía transita una fase de recuperación: “Argentina va a seguir creciendo y la inflación va a seguir bajando”.

El ministro de Economía defendió la apertura comercial. Foto: Los Andes

El análisis de Caputo sobre el contexto económico en Argentina

Al analizar el contexto reciente, Caputo hizo hincapié en la inestabilidad que precedió a los comicios legislativos del año pasado: “En los últimos seis meses, Argentina sufrió un shock interno y externo brutal. Tuvo un costo en todo sentido, el riesgo país llegó a 1500, la inflación se fue del 1,5 al 3% y todavía lo estamos pagando”, sostuvo.

Sin embargo, destacó la actual capacidad de acumulación de reservas. “Ahora estamos viviendo un shock externo fenomenal. Pese a eso, el Banco Central compra a razón de US$100 millones por día. Esto demuestra que estamos cada vez más fuerte”, consideró.

En otro tramo de su presentación, el funcionario defendió las herramientas legales impulsadas por el Gobierno: aseguró que la Reforma Laboral “elimina la industria del juicio” y reiteró la invitación a los contribuyentes para que utilicen sus ahorros en moneda extranjera bajo el nuevo marco normativo. “Esta es una ley que favorece a todos. Ustedes pueden sacar esos dólares ahora, no pagan ninguna multa”, soltó.

El ministro de Economía habló sobre el rumbo del país de cara al 2026. Foto: Noticias Argentinas

Ante el reclamo del sector agropecuario, Caputo fue tajante sobre la imposibilidad de eliminar los derechos de exportación en lo inmediato por razones de equilibrio presupuestario. “A mí me encantaría bajar las retenciones a cero mañana, pero no puedo hacerlo. Porque si bien estoy seguro de que en el mediano plazo va a redundar en algo mejor para el país, en el cortísimo plazo va a generar déficit fiscal”, dijo.

En ese sentido, comparó la carga nacional con los tributos locales y provinciales y mencionó un cruce con la industria automotriz por el 2% de retenciones remanentes: “De sus exportaciones ¿cuánto representa Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales? Cuatro veces eso, entonces me encuentro peleando hasta el último centavo y los otros les cobran cuatro veces más”. Finalmente, admitió la dificultad que enfrentan los gobernadores para reducir IIBB, dado que dicho impuesto constituye el 80% de sus ingresos fiscales.